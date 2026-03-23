Von Dörrier bis Scholz: Die Top-Spieler der Bezirksliga

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist in vielen Staffeln zu einer Bühne für herausragende Offensivspieler geworden. Gleich acht Akteure trafen mindestens dreifach, zwei von ihnen sogar viermal. Besonders auffällig war dabei, dass viele dieser Torjäger ihre Partien nicht nur mit einzelnen Treffern veredelten, sondern den Verlauf ihrer Spiele ganz wesentlich bestimmten. Wer am Wochenende nach den klarsten Matchwinnern suchte, wurde in mehreren Gruppen schnell fündig.
Über allem standen Kevin Scholz von VdS 1920 Nievenheim und Niklas Dörrier vom FSV Vohwinkel Wuppertal. Scholz erzielte beim 6:3 gegen DSC 99 Düsseldorf gleich vier Tore und riss die Partie binnen kurzer Zeit an sich. Nach dem frühen Rückstand drehte er die Begegnung mit drei Treffern zwischen der 32. und 37. Minute beinahe im Alleingang und legte später noch seinen vierten Treffer nach. Eine solche Wucht vor dem Tor sieht man selbst in einem torreichen Amateurspieltag nur selten.
Nicht weniger eindrucksvoll verlief der Auftritt von Dörrier beim 9:1 des FSV Vohwinkel Wuppertal gegen SG Hackenberg. Vier Tore in einem Spiel sprechen ohnehin für sich, noch bemerkenswerter war aber, wie konsequent der Angreifer seine Chancen nutzte und damit den Kantersieg wesentlich mitprägte. In einer Partie mit insgesamt zehn Treffern ragte er dennoch noch einmal klar heraus.
Hinter dem Führungsduo reihten sich mehrere Spieler ein, die mit jeweils drei Toren ebenfalls einen enormen Einfluss auf ihre Spiele nahmen. Gabriel August war beim 6:1 des SV Uedesheim bei Rhenania Hochdahl der Mann der Schlussphase. Seine drei Treffer fielen allesamt nach seiner Einwechslung und machten aus einem bereits klaren Vorsprung noch ein echtes Ausrufezeichen. Gerade diese Joker-Rolle verleiht seinem Auftritt zusätzliches Gewicht.
Ebenfalls dreifach traf Dariusz-Alexander Tontsch für den SSV Berghausen beim 5:2 gegen TSV Ronsdorf. Nachdem die Gäste früh in Führung gegangen waren, sorgte Tontsch mit seinen Toren entscheidend dafür, dass die Partie kippte und Berghausen frühzeitig auf die Siegerstraße geriet. Seine drei Treffer gaben dem Spiel eine klare Richtung.
Ein ganz ähnliches Gewicht hatte der Auftritt von Dieumerci Kyanga beim 5:3 des SC St. Tönis 1911/20 II gegen SC Union Nettetal II. Kyanga traf zum frühen Ausgleich, legte noch vor der Pause nach und setzte in der Schlussminute auch den Schlusspunkt. Wer in einem offenen Spiel gleich drei so markante Treffer erzielt, hat sich seinen Platz in dieser Auswahl ohne Frage verdient.
Auch Maximilian Gastens drückte dem 4:1 des Kevelaerer SV gegen SV 08/29 Friedrichsfeld klar seinen Stempel auf. Nach dem zwischenzeitlichen 1:1 erzielte er drei Tore und drehte die Begegnung damit praktisch allein zugunsten der Gastgeber. Dass ein Spieler eine Partie mit einem Hattrick so deutlich kippt, gehört zu den stärksten Einzelgeschichten eines Spieltags.
In Gruppe 5 machte Arjeton Krasniqi beim 6:1 des VfL Repelen bei GSG Duisburg früh alles klar. Schon in der ersten halben Stunde traf er dreimal und war damit der zentrale Faktor eines Auswärtssiegs, der sehr früh in eine eindeutige Richtung lief. Ein solcher Dreierpack in der Anfangsphase nimmt jeder Partie fast zwangsläufig die Spannung.
Komplettiert wird die Liste von Michael Siminenko, der beim 5:1 des SV Burgaltendorf gegen SpVgg Steele gleich dreimal erfolgreich war. Zwei frühe Treffer brachten seine Mannschaft schnell in die Spur, sein drittes Tor beseitigte dann auch die letzten Zweifel am Heimsieg. Auch hier war es also nicht nur die Anzahl der Tore, sondern deren Bedeutung für den Spielverlauf, die seinen Auftritt so wertvoll machte.
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