Von Dörrier bis Scholz: Die Top-Spieler der Bezirksliga Bezirksliga Niederrhein: Kevin Scholz von VdS 1920 Nievenheim und Niklas Dörrier vom FSV Vohwinkel Wuppertal treffen vierfach, auch Gabriel August, Dariusz-Alexander Tontsch, Dieumerci Kyanga, Maximilian Gastens, Arjeton Krasniqi und Michael Siminenko glänzen. von André Nückel · Heute, 14:15 Uhr · 0 Leser

Kevin Scholz (l.) und Niklas Dörrier haben abgeliefert. – Foto: Daniela, Odette Karbach

Der 24. Spieltag der Bezirksliga Niederrhein ist in vielen Staffeln zu einer Bühne für herausragende Offensivspieler geworden. Gleich acht Akteure trafen mindestens dreifach, zwei von ihnen sogar viermal. Besonders auffällig war dabei, dass viele dieser Torjäger ihre Partien nicht nur mit einzelnen Treffern veredelten, sondern den Verlauf ihrer Spiele ganz wesentlich bestimmten. Wer am Wochenende nach den klarsten Matchwinnern suchte, wurde in mehreren Gruppen schnell fündig.

>>> Folge FuPa Niederrhein auf WhatsApp Scholz und Dörrier überragen Über allem standen Kevin Scholz von VdS 1920 Nievenheim und Niklas Dörrier vom FSV Vohwinkel Wuppertal. Scholz erzielte beim 6:3 gegen DSC 99 Düsseldorf gleich vier Tore und riss die Partie binnen kurzer Zeit an sich. Nach dem frühen Rückstand drehte er die Begegnung mit drei Treffern zwischen der 32. und 37. Minute beinahe im Alleingang und legte später noch seinen vierten Treffer nach. Eine solche Wucht vor dem Tor sieht man selbst in einem torreichen Amateurspieltag nur selten. Nicht weniger eindrucksvoll verlief der Auftritt von Dörrier beim 9:1 des FSV Vohwinkel Wuppertal gegen SG Hackenberg. Vier Tore in einem Spiel sprechen ohnehin für sich, noch bemerkenswerter war aber, wie konsequent der Angreifer seine Chancen nutzte und damit den Kantersieg wesentlich mitprägte. In einer Partie mit insgesamt zehn Treffern ragte er dennoch noch einmal klar heraus.

Zweimal spielentscheidend Hinter dem Führungsduo reihten sich mehrere Spieler ein, die mit jeweils drei Toren ebenfalls einen enormen Einfluss auf ihre Spiele nahmen. Gabriel August war beim 6:1 des SV Uedesheim bei Rhenania Hochdahl der Mann der Schlussphase. Seine drei Treffer fielen allesamt nach seiner Einwechslung und machten aus einem bereits klaren Vorsprung noch ein echtes Ausrufezeichen. Gerade diese Joker-Rolle verleiht seinem Auftritt zusätzliches Gewicht. Ebenfalls dreifach traf Dariusz-Alexander Tontsch für den SSV Berghausen beim 5:2 gegen TSV Ronsdorf. Nachdem die Gäste früh in Führung gegangen waren, sorgte Tontsch mit seinen Toren entscheidend dafür, dass die Partie kippte und Berghausen frühzeitig auf die Siegerstraße geriet. Seine drei Treffer gaben dem Spiel eine klare Richtung.