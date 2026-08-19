Von der Weltmeisterschaft zum FCI: Nishan Velupillay wird ein Schanzer

– Foto: FC Ingolstadt 04

„Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung in Deutschland und beim FC Ingolstadt 04. Nach meinen Jahren bei Melbourne Victory war für mich der richtige Zeitpunkt gekommen, den nächsten Schritt zu machen. Ich habe viele gute Dinge über den Verein gehört und möchte der Mannschaft mit meiner Spielweise und meiner Erfahrung helfen. Ich kann es kaum erwarten, in Ingolstadt loszulegen“, sagt Velupillay.

Der in Melbourne geborene Offensivspieler durchlief die Nachwuchsakademie von Melbourne Victory und feierte 2021 sein Debüt im Profifußball. Seitdem absolvierte Velupillay mehr als 100 Pflichtspiele für seinen Heimatverein. In der Saison 2024/25 erzielte Velupillay in 22 A-League- Partien sieben Treffer und steuerte vier Vorlagen bei. Zudem gewann er mit dem Klub bereits 2021 den australischen Pokal.

Seine Leistungen brachten Velupillay auch ins Nationalteam. Im Oktober 2024 debütierte er für Australien und erzielte bei seinem ersten Einsatz gegen China direkt seinen ersten Treffer. Bislang stehen neun A-Länderspiele und drei Tore zu Buche. Bei der Weltmeisterschaft 2026 gehörte der Offensivspieler zum australischen Aufgebot und kam gegen die Türkei sowie die USA zum Einsatz.