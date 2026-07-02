Von der USA nach Zwenkau: VfB Zwenkau verpflichtet Josef Piskac

– Foto: Jakob Reiche

Der VfB Zwenkau stellt die Weichen für die kommende Spielzeit in der Landesklasse Nord und verstärkt sich in der Defensive. Wie die Blau-Weißen vermeldeten, wechselt Josef Piskac mit sofortiger Wirkung ins Eichholz. Der 21-Jährige soll der Hintermannschaft zusätzliche Stabilität verleihen und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine beachtliche und vielseitige sportliche Vita mit.

Ausbildung auf hohem Niveau und US-Erfahrung

Piskac genoss eine fundierte fußballerische Ausbildung in der Region und darüber hinaus. In seiner Jugendzeit lief er unter anderem für den 1. FC Lok Leipzig, den JFV Neuseenland sowie den baden-württembergischen FV Lörrach auf. Dabei sammelte er bereits wertvolle Erfahrungen in der anspruchsvollen NOFV-Juniorenregionalliga und schnupperte später im Herrenbereich der Landesliga Sachsen höherklassige Luft. Zuletzt zog es den Defensivallrounder über den Atlantik: Während eines Auslandsstudiums in den USA sammelte er in den vergangenen Monaten wertvolle internationale Eindrücke.

Spielintelligenz überzeugt im Probetraining

Sportlich gilt der Neuzugang als moderner Abwehrspieler, der sich durch eine saubere Technik, hohe Grundschnelligkeit und ein ausgeprägtes Spielverständnis auszeichnet. Dass er perfekt in das Zwenkauer Gefüge passt, stellte er bereits im Vorfeld der Verpflichtung unter Beweis. Im Probetraining überzeugte er die sportliche Leitung nicht nur mit seiner taktischen Übersicht, sondern präsentierte sich auf Anhieb als integrativer Teamplayer.