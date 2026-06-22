Von der Spree an die Saale

– Foto: Imago Images

Der FC Carl Zeiss Jena hat sich die Dienste von Dion Ajvazi gesichert. Der 22-jährige Mittelfeldspieler wechselt aus dem Nachwuchsbereich von Hertha BSC an die Saale und unterschreibt bei den Thüringern einen Vertrag über zwei Jahre.

Ajvazi, der albanische Wurzeln hat, durchlief bei Hertha sämtliche Nachwuchsmannschaften bis hin zur U23. Für die Berliner absolvierte er insgesamt 62 Partien in der Regionalliga Nordost und sammelte darüber hinaus internationale Erfahrungen in den Nachwuchsteams Deutschlands, des Kosovo sowie zuletzt der albanischen U21-Nationalmannschaft. Der Neuzugang blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen: „Ich habe drei Mal in Jena gespielt, kenne das tolle Stadion und die Fans, die auch nach Berlin immer zahlreich mitgereist sind. Der FCC ist in der Regionalliga Nordost eine sehr gute Adresse mit einem leidenschaftlichen Umfeld, auf das ich mich sehr freue und wo ich sportlich den nächsten Schritt machen möchte.“

FCC-Cheftrainer Marco Grote sieht im Neuzugang eine wertvolle Verstärkung für das Mittelfeld. „Dion ist ein vielseitiger Mittelfeldspieler, der top ausgebildet wurde und bei Hertha BSC alle Mannschaften bis zur U23 durchlaufen hat und auch schon erste Profiluft schnuppern durfte“, sagt Grote. Besonders schätzt der Trainer dessen Spielintelligenz: „Er ist ein guter Fußballer, der seine Stärken im Einsetzen seiner Mitspieler hat und Situationen auflösen kann. Er ist ein spannender Spieler, der unser Spiel bereichern wird.“