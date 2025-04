Von der Skipiste in die Bezirksliga: „Bisher war Sport mein Beruf, jetzt mache ich es als Ausgleich“

Herr Pföderl, die Niederlage am Sonntag ist, wie wenn man im Slalom kurz vor dem Ziel mit Bestzeit weit vorne liegt und am letzten Tor einfädelt – haben Sie so etwas im Fußball schon einmal erlebt?

(lacht bitter) ja, wie am letzten Tor einfädeln. Das war echt Wahnsinn. Ich habe sicher schon einmal bei solchen Spielen zugeschaut, aber selbst auf dem Platz zu stehen, wenn du die ganze Zeit am Drücker bist und dann noch verlierst, das hat schon echt weh getan.

Als Skifahrer waren Sie für Sieg und Niederlage weitgehend alleine verantwortlich, wie finden Sie sich in den Mannschaftssport Fußball ein?

Beim Skirennen war schon auch ein gewisser Zusammenhalt da, man hat Unterstützung bekommen von Trainern und so weiter, aber es stimmt schon: Für die Leistung im Wettkampf war man dann alleine verantwortlich, im Fußball entscheidet die Mannschaft als Einheit über Sieg oder Niederlage. Aber so ganz unbedarft komme ich ja auch nicht in die Heilbrunner Mannschaft: Ich kenne viele Spieler von Kindesbeinen an, weil wir zusammen in der Jugend gespielt haben, bis ich wegen dem Skifahren acht Jahre lang raus war. Das ist eher das Problem. Dass ich nach der Pause wieder reinkommen muss.

Der Spaß steht im Vordergrund

Aber Sie scheinen ja in der Saison ganz gut zurechtzukommen?

Ja, mir taugt‘s. Auch wenn es jetzt gerade mein erstes Jahr bei den Herren ist, war ich ja oft vorher schon zum Zuschauen dabei. Und mal abgesehen von solchen Spielen wie gegen Denklingen haben wir auch echt guten Fußball abgeliefert, so wie zum Beispiel beim 5:1-Sieg gegen Wacker München vor zwei Wochen, das macht schon richtig Spaß.

Ein Slalom im alpinen Rennsport ist nach nicht einmal zwei Minuten in beiden Durchgängen vorbei, beim Fußball müssen Sie anderthalb Stunden durchhalten – am Sonntag hatten Sie Ihren ersten Einsatz über die kompletten 90 Minuten. Ist das eine große Umstellung?

Ja, es ist von der Belastung her gar nicht vergleichbar. Beim Skifahren braucht man Kraft und Ausdauer über eine vergleichsweise kurze Zeitspanne, Fußball geht eher auf die Pumpe. Am Anfang habe ich es als sehr intensiv empfunden, aber mittlerweile macht‘s richtig Spaß. Bisher war der Sport mein Beruf, jetzt mache ich es als Ausgleich, gehe gern zum Training oder hab Freude an der Belastung bei den Spielen, da steht schon der Spaß im Vordergrund.

Routine muss noch verinnerlicht werden

Auch wenn es heuer nicht mehr um den Aufstieg geht, den Willen zum Siegen bringt jeder in der Mannschaft auf den Platz?

Auf jeden Fall. Der Ehrgeiz ist bei jedem zu spüren, auch bei mir. Da sind wir alle Sportler genug, dass wir jedes Spiel gewinnen oder zumindest eine gute Leistung abliefern wollen. Und nach dem Denklingen-Spiel wissen wir auch noch mehr: Ein Fußball-Spiel dauert länger als 90 Minuten.

Sie haben bisher fast auf jeder Position auf dem Platz gespielt, zuletzt komplett als linker Außenverteidiger, wo sehen Sie sich am ehesten?

Ich habe ganz am Anfang in der Vorbereitung schon einmal Außenverteidiger gespielt, aber tatsächlich schon auf fast jeder Position, auch vorne. Ich glaube, das ist aber auch ganz gut so, weil ich frisch in den Herren-Fußball gekommen bin und erst einmal wieder alle Laufwege, Abläufe, Aktionen des Gegners und Reaktionen darauf, also das ganze Spielverständnis verinnerlichen muss. Deswegen ist es ganz gut, dass ich da ständig durchgewechselt wurde.

Vorteile aus dem Profi-Training

Bei Reaktionen auf Täuschungen oder Richtungswechsel des Gegners hilft ihnen sicher das Stabi-Training aus dem Ski-Sport, oder?

Ja, sicher, das hilft mir persönlich schon, aber da gibt es auch andere, die das gut können. Ich denke eher, dass ich von der körperlichen Voraussetzungen ganz gut für harte Aktionen oder Zweikämpfe eingestellt bin.

In einem Team mit vielen Spezln spielen Sie auch mit Ihrem Bruder Thomas zusammen. Ist das etwas Besonderes?

Ja, das ist schon cool. Aber er ist im Ernstfall eher ein Mitspieler wie die anderen auch. Bei Thomas ist es eher im Training interessant, weil wir da manchmal mit den gleichen körperlichen Voraussetzungen aufeinandertreffen (grinst).

„Es geht zwar um nichts mehr, aber jetzt wollen wir erst einmal das Derby in Habach gewinnen.“

Klaus Pföderl über die nächste Partie

Was erwarten Sie noch von der Saison?

Es geht zwar um nichts mehr, aber jetzt wollen wir erst einmal das Derby in Habach gewinnen. Und wir werden künftig die Spiele sauber zu Ende spielen.