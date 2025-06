Von der Saale an die Saale

Dabei sichert sich der FCC für die kommende Spielzeit die Dienste von Manassé Eshele (26). Der Offensivspieler, der zuletzt für den Halleschen FC am Ball war, unterschrieb einen zunächst bis Sommer 2026 laufenden Vertrag an den Kernbergen.

Der 1,90 m große Offensivspieler bringt die Erfahrung von mehr als 150 Regionalligaspielen mit nach Jena. Vor seiner Zeit in Halle war er u.a. für Chemie Leipzig und den Greifswalder FC am Ball, für den er in 37 Spielen 16 Tore erzielen und sechs Treffer vorbereiten konnte.

Manassé Eshele: „Ich bin sehr glücklich, dass der FCC auf mich zugekommen ist. Der FCC ist ein großer Verein, ein sehr lebendiger Verein, dessen Fans ich auswärts wie auch in Jena schon mehrfach erleben durfte. Ich freue mich sehr auf das Stadion und die Fans und darauf, die Mannschaft kennenzulernen, wo ich alles dafür tun werde, gemeinsam eine starke Saison zu spielen."