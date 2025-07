Von der Regionalliga in die Landesliga: Manching gelingt nächster Transfer-Coup

Emanuel Gstettner kommt vom FC Astoria Walldorf zurück nach Ingolstadt. Die letzten beiden Spielzeiten verbrachte der flexibel einsetzbare Verteidiger bei Walldorf in der Regionalliga Südwest. Zuvor spielte der 24-Jährige ein Jahr beim VfB Eichstätt in der Regionalliga Bayern. Insgesamt kommt er auf 36 Einsätze in Deutschlands vierthöchster Spielklasse.

Gstettner wurde unter anderem in der Jugend des FC Ingolstadt ausgebildet. In der U17 spielte er bei der SpVgg Landshut, ehe es ihn in der A-Jugend zum FC Eintracht Norderstedt nach Hamburg zog. Beim FC Mecklenburg Schwerin sammelte Gstettner in der Verbands- und Oberliga schließlich seine ersten Minuten im Herrenbereich.