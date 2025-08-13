Von der Regionalliga in die Champions League

Der 1. FC Phönix Lübeck verleiht Angreifer Linus Kurtz für die Saison 2025/26 an den zyprischen Meister Pafos FC. Der Klub steht nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde vor dem Einzug in die Play-offs zur Champions League. Für den 18-Jährigen, der zuletzt in der Regionalliga Nord spielte, beinhaltet der Transfer eine Kaufoption.
Kurtz, Linksfuß und gelernter Mittelstürmer, könnte bei einer erfolgreichen Qualifikation seines neuen Vereins auch in der UEFA Youth League zum Einsatz kommen. Dort würde er sich mit internationalen Nachwuchsspielern messen.
Phönix-Sportdirektor Frank Salomon sprach von einer besonderen Chance für den Spieler und einer Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit des Vereins. Kurtz selbst betonte, er wolle die Möglichkeit nutzen, sich in einem internationalen Umfeld sportlich und persönlich weiterzuentwickeln.
Pafos FC entstand im Juni 2014 aus der Fusion der beiden lokalen Vereine AEP Paphos und AEK Kouklia, mit dem Ziel, den Fußball der Region Paphos in der höchsten zyprischen Liga zu etablieren.
Heimstätte des Clubs ist das Stadion Stelios Kyriakides, das rund 9.000 Zuschauern Platz bietet. Es besitzt eine Laufbahn um das Spielfeld, wie auf dem Bild zu sehen – und symbolisiert die ambitionierten Aufbruchsbemühungen des jungen Vereins.
Sportlicher Aufstieg und Erfolge
Erste große Titel: 2023/24 holte Pafos FC mit der Copa de Chipre erstmals Silberware.
Debüt in Europa: In der Saison 2024/25 zog der Club erstmals in internationale Wettbewerbe ein – zunächst in die UEFA Europa Conference League. Dort erreichte er das Achtelfinale und überzeugte mit strukturiertem Offensivspiel.
Landesmeister 2024/25: Anschließend sicherte sich Pafos FC erstmals die Meisterschaft in der Cypriot First Division und qualifizierte sich damit für die Champions-League-Qualifikation.
Unter Trainer Juan Carlos Carcedo – ehemals langjähriger Assistent von Unai Emery – hat der Club sein Niveau deutlich gesteigert. Seit seinem Amtsantritt im Sommer 2023 gelang der historische Gewinn des Pokals, die erfolgreiche Teilnahme an Europa-Wettbewerben und die nationale Meisterschaft. Carcedo bleibt bis mindestens 2026 im Amt.
Ein spektakulärer Transfer: David Luiz, ehemaliger Nationalspieler Brasiliens und Champion-League-Sieger mit Chelsea, unterschrieb im Sommer 2025 einen Vertrag beim zyprischen Club – ein klares Statement für die zunehmende Bedeutung Pafos FCs auf der europäischen Bühne.