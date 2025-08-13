Von der Regionalliga in die Champions League

– Foto: IMAGO

Der 1. FC Phönix Lübeck verleiht Angreifer Linus Kurtz für die Saison 2025/26 an den zyprischen Meister Pafos FC. Der Klub steht nach einem 1:0-Erfolg im Hinspiel der dritten Qualifikationsrunde vor dem Einzug in die Play-offs zur Champions League. Für den 18-Jährigen, der zuletzt in der Regionalliga Nord spielte, beinhaltet der Transfer eine Kaufoption.

Kurtz, Linksfuß und gelernter Mittelstürmer, könnte bei einer erfolgreichen Qualifikation seines neuen Vereins auch in der UEFA Youth League zum Einsatz kommen. Dort würde er sich mit internationalen Nachwuchsspielern messen. Phönix-Sportdirektor Frank Salomon sprach von einer besonderen Chance für den Spieler und einer Auszeichnung für die Nachwuchsarbeit des Vereins. Kurtz selbst betonte, er wolle die Möglichkeit nutzen, sich in einem internationalen Umfeld sportlich und persönlich weiterzuentwickeln.

Pafos FC – Auf dem Sprung zu Europas Spitzenliga Pafos FC entstand im Juni 2014 aus der Fusion der beiden lokalen Vereine AEP Paphos und AEK Kouklia, mit dem Ziel, den Fußball der Region Paphos in der höchsten zyprischen Liga zu etablieren.