Von der Regionalliga in 2. Bundesliga: Niklas Mohr verlässt Großaspach

Der Regionalligist SG Sonnenhof Großaspach hat sich am letzten Tag des Transferfensters mit dem SC Paderborn 07 über einen Wechsel von Niklas Mohr geeinigt. Der 21-Jährige schließt sich mit sofortiger Wirkung dem Zweitligisten an und unterschreibt bei den Paderbornern einen Vertrag bis zum 30.06.2028. Über die Ablösemodalitäten haben die beiden Clubs Stillschweigen vereinbart.

Niklas Mohr kam im Sommer 2019 aus der Nachwuchsabteilung des VfB Stuttgart nach Aspach und verstärkte beim Dorfklub zunächst die U19-Mannschaft. Dank starker Leistungen schaffte der Linksverteidiger bereits als noch spielberechtigter U19-Akteur den Sprung in die 1. Mannschaft und entwickelte sich dort fortan zum unumstrittenen Stammspieler. Trotz seines noch jungen Alters bringt es Mohr bereits auf 108 Pflichtspiele für die SG, in denen er seitdem acht Tore erzielte und 13 weitere Treffer vorbereitete.

Vorstand Sport, Michael Ferber: „Selbstverständlich hätten wir Niklas gerne bei uns behalten, da er sowohl sportlich als auch menschlich ein absoluter Gewinn für uns war. Fakt ist aber auch, dass er sich hier in den letzten Jahren zu einem absoluten Leistungsträger entwickelt und sportlich auf sich aufmerksam gemacht hat. Er hat nun die große Chance, den Schritt in die 2. Bundesliga zu gehen und dabei wollen wir ihm keine Steine in den Weg legen und ihm diesen Schritt letztendlich auch ermöglichen. Natürlich bedauern wir seinen Abschied, aber gleichzeitig sind wir auch stolz, dass wir ihn auf seinem bisherigen Weg begleiten konnten. Für uns ist dieser Wechsel auch ein weiterer eindrucksvoller Beleg für die tolle Arbeit hier bei der SG – sowohl im Nachwuchs- als auch im Aktiven-Bereich. Wir wünschen Niklas für seine neue Aufgabe alles Gute und sind uns sicher, dass er auch dort seinen Weg machen wird.“