Von der Planke aufs Spielfeld

Trainingslager der 2. Herren: Teamgeist gestärkt – Saisonstart steht bevor

Dörpen – Mit einem intensiven und vielseitigen Trainingslager hat sich die 2. Herren der SG Dörpen/Ahlen-Steinbild am vergangenen Wochenende auf die neue Saison in der 2. Kreisklasse vorbereitet. Den Auftakt bildete eine erste Trainingseinheit am Freitagabend im heimischen Sportpark.