Von der Pader and den Rhein: Fortuna holt Bennit Bröger

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Der fünfte Neue der Fortuna für die kommende Saison in der 3. Liga heißt Bennit Bröger. Der 20 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler wird vom SC Paderborn ausgeliehen.

Der gebürtige Braunschweiger war in der letzten Saison bei der Reserve des Bundesligisten absoluter Stammspieler. Er bestritt 30 Partien in der Regionalliga West (zwei Tore, sieben Vorlagen). Ausgebildet wurde Bröger beim VfL Wolfsburg. Für die Wölfe absolvierte er in der U19 und U17-Bundesliga insgesamt 71 Spiele (16 Tore, 29 Vorlagen). Mit 17 Jahren hatte Bröger unter Trainer Ralph Hasenhüttl einen Kurzeinsatz in der 1. Bundesliga beim 1:3 der Wolfsburger gegen Mainz 05.

„Mit Bennit kommt ein extrem laufstarker und technisch, taktisch top ausgebildeter Spieler zu uns. Er wird unser Offensivspiel noch flexibler machen“, sagt Trainer Matthias Mink.