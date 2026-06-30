Von der Oberliga in die Kreisliga A: So sieht der neue TVD Velbert aus

Nach der Saison 2022/23 gehörte der TVD Velbert zu den heißesten Eisen in der Oberliga Niederrhein, schließlich führte Trainer Marcel Bastians Dalbecksbaum auf einen starken dritten Rang in der höchsten Spielklasse am Niederrhein. Es folgte ein Konzeptwechsel - und damit auch ein mehrfacher sportlicher Rückschlag: Erstmals seit 20 Jahren wird der TVD wieder in der Kreisliga A spielen.
Als Meister der damaligen Kreisliga A, Gruppe 2, feierte der TVD Velbert 2006/07 den Aufstieg in die Bezirksliga und etablierte sich dort direkt. 2018 gelang dann endlich der Sprung in die Landesliga, die allerdings nur eine Durchgangsstation war: Dalbecksbaum etablierte sich sofort in der Oberliga und zählte zwischen 2019 und 2025 zum Teilnehmerfeld.
Der Abstieg aus dem FVN-Oberhaus war mit einer komplett neu formierten Mannschaft allerdings ein klarer, und das Derby am 16. November 2025 sollte für lange Zeit der letzte Auftritt der Erstvertretung im überkreislichen Fußball sein. Dalbecksbaum zog kurz nach dem 2:2 gegen den SC Velbert seine Landesliga-Mannschaft zurück.
Erst spät stellten die Verantwortlichen den Antrag, zur Saison 2026/27 nicht in der Bezirksliga, sondern in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg antreten zu dürfen. Kreis und Verband bestätigten den Antrag, weshalb der TVD wieder eine erste Mannschaft hat. Wobei es hier eine wichtige Einordnung mit Blick auf den Kader gibt: Die Reserve von Trainer Dennis Schulten, die in der Kreisliga B eine gute Rolle gespielt hat, wurde hochgezogen.
Die einzigen externen Transfers sind Michael Graf und Adis Gusic, die beide vom SV Hösel II kommen. Somit beginnt beim TVD Velbert ein ganz neues Kapitel. Die fetten Jahre sind vorbei, der Klub setzt ab sofort wieder auf Identifikation und Spieler, die dem Verein schon seit Längerem die Treue halten.
Torwart: Safa Eren Topaloglu (20), Marcel Vorwerk (35)
Abwehr: Erjon Berisha (18), Kevin Bock (20), Ricardo Braukmann (35), Altin Bullatovci (25), Jan Engelhardt (19), Michael Graf, Sven Fabian Hemsing (24), Flemming Klus (21), Kevin Küsters (36), Pepe Schütz (18), Younes Zibuh (19)
Mittelfeld: Cagan Acici (24), Abdourahman Barry (27), Adis Gusic (33), Almir Hajric (30), Esad Millihuzin (19), Kevin Oberstraß (35), Niklas Schiller (21)
Angriff: Enes Binici (20), Abdelouahed El Ghanou (30), Yassin El Ghanou (28), Mustafa Deniz Erdogdu (24), Sinan Kocak (19), Fabian Schlee (28), Lyon Simon (19), Tim Marvin Von der Schlippen (27)
Zugänge: Dennis Schulten (41, TVD Velbert II), Matthias Phil Busch (35, TVD Velbert II), Tobias Eckhoff (35, TVD Velbert II), Viktor Schmal (29, TVD Velbert II), Safa Eren Topaloglu (20, TVD Velbert II), Marcel Vorwerk (35, TVD Velbert II), Jan Engelhardt (19, TVD Velbert II), Ricardo Braukmann (35, TVD Velbert II), Altin Bullatovci (25, TVD Velbert II), Cagan Acici (24, TVD Velbert II), Fabian Schlee (28, TVD Velbert II), Almir Hajric (30, TVD Velbert II), Kevin Oberstraß (35, TVD Velbert II), Yassin El Ghanou (28, TVD Velbert II), Lyon Simon (19, TVD Velbert II), Younes Zibuh (19, TVD Velbert II), Flemming Klus (21, TVD Velbert II), Esad Millihuzin (19, TVD Velbert II), Tim Marvin Von der Schlippen (27, TVD Velbert II), Kevin Bock (20, TVD Velbert II), Abdelouahed El Ghanou (30, TVD Velbert II), Mustafa Deniz Erdogdu (24, TVD Velbert II), Abdourahman Barry (27, TVD Velbert II), Sven Fabian Hemsing (24, TVD Velbert II), Sinan Kocak (19, TVD Velbert II), Pepe Schütz (18, TVD Velbert II), Enes Binici (20, TVD Velbert II), Kevin Küsters (36, TVD Velbert II), Niklas Schiller (21, TVD Velbert II), Erjon Berisha (18, TVD Velbert II), Adis Gusic (33, SV Hösel II), Michael Graf (SV Hösel II)
Abgänge: Andrej Chenfeld (42, Garather SV), Joel Siragusano (25, Blau-Weiß Langenberg II)
Trainer: Dennis Schulten (41)
Co-Trainer: Matthias Phil Busch (35), Tobias Eckhoff (35)
Torwart-Trainer: Viktor Schmal (29)
Betreuer: Carolin Schmitz