Von der Oberliga in die Kreisliga A: So sieht der neue TVD Velbert aus Die großen Zeiten des TVD Velbert sind vorbei. Seit 2023 geht es für den ehemaligen Oberliga-Klub bergab und in diesem Sommer gibt es einen Neustart in der Kreisliga A. So sieht der Kader aus. von André Nückel · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser

Ein Foto vom vielleicht letzten großen Spiel: Im September 2024 gewann TVD Velbert überraschend im Niederrheinpokal beim KFC Uerdingen. – Foto: Ralph Görtz

Nach der Saison 2022/23 gehörte der TVD Velbert zu den heißesten Eisen in der Oberliga Niederrhein, schließlich führte Trainer Marcel Bastians Dalbecksbaum auf einen starken dritten Rang in der höchsten Spielklasse am Niederrhein. Es folgte ein Konzeptwechsel - und damit auch ein mehrfacher sportlicher Rückschlag: Erstmals seit 20 Jahren wird der TVD wieder in der Kreisliga A spielen.

Von der Kreisliga bis in die Oberliga Als Meister der damaligen Kreisliga A, Gruppe 2, feierte der TVD Velbert 2006/07 den Aufstieg in die Bezirksliga und etablierte sich dort direkt. 2018 gelang dann endlich der Sprung in die Landesliga, die allerdings nur eine Durchgangsstation war: Dalbecksbaum etablierte sich sofort in der Oberliga und zählte zwischen 2019 und 2025 zum Teilnehmerfeld. Der Abstieg aus dem FVN-Oberhaus war mit einer komplett neu formierten Mannschaft allerdings ein klarer, und das Derby am 16. November 2025 sollte für lange Zeit der letzte Auftritt der Erstvertretung im überkreislichen Fußball sein. Dalbecksbaum zog kurz nach dem 2:2 gegen den SC Velbert seine Landesliga-Mannschaft zurück.

Reserve wird zur neuen ersten Mannschaft Erst spät stellten die Verantwortlichen den Antrag, zur Saison 2026/27 nicht in der Bezirksliga, sondern in der Kreisliga A Wuppertal-Niederberg antreten zu dürfen. Kreis und Verband bestätigten den Antrag, weshalb der TVD wieder eine erste Mannschaft hat. Wobei es hier eine wichtige Einordnung mit Blick auf den Kader gibt: Die Reserve von Trainer Dennis Schulten, die in der Kreisliga B eine gute Rolle gespielt hat, wurde hochgezogen. Die einzigen externen Transfers sind Michael Graf und Adis Gusic, die beide vom SV Hösel II kommen. Somit beginnt beim TVD Velbert ein ganz neues Kapitel. Die fetten Jahre sind vorbei, der Klub setzt ab sofort wieder auf Identifikation und Spieler, die dem Verein schon seit Längerem die Treue halten.