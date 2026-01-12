Von der Mittelrheinliga in Japans erste Liga!

Für TuS Blau-Weiß Königsdorf ist es ein sportlich schmerzhafter, zugleich aber auch besonderer Abschied: Co-Trainer Yuki Hamano verlässt den Mittelrheinligisten in der Winterpause und schließt sich dem japanischen Erstligisten Vissel Kobe an. Damit geht für den 37-Jährigen der nächste große Karriereschritt einher – von der Mittelrheinliga direkt in die J. League, Japans höchste Profiliga.
Hamano, der in Yokohama geboren ist und im Besitz der UEFA-A-Lizenz ist, arbeitete in der laufenden Saison unter Cheftrainer Takahito Ohno als Co-Trainer beim TuS Blau-Weiß Königsdorf, der die Hinrunde auf Rang neun der Mittelrheinliga abschloss. Zuvor hatte der Japaner bereits umfangreiche Erfahrung gesammelt. Zwischen 2018 und 2021 gehörte er dem Trainer-Team bei Viktoria Köln in der Regionalliga West und der 3. Liga, anschließend arbeitete er in der Jugendabteilung von Fortuna Köln.
Nun folgt der Schritt zurück in seine Heimat – und das auf höchstem Niveau. Vissel Kobe, seit 1997 Mitglied der J. League, zählt zu den bekanntesten Klubs Japans und erlangte auch in Deutschland große Aufmerksamkeit, da mit Lukas Podolski und Andrés Iniesta bereits internationale Weltstars für den Verein spielten. In Kobe wird Hamano künftig als Co-Trainer unter Cheftrainer Michael Skibbe arbeiten. Der 60-jährige Deutsche ist ein international erfahrener Trainer mit Stationen unter anderem bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray sowie als Nationaltrainer Griechenlands und Co-Trainer der deutschen Nationalelf.
In seiner Mitteilung macht der TuS Blau-Weiß Königsdorf deutlich, wie zwiegespalten die Gefühle rund um diesen Wechsel sind. Der Verein spricht von einem „Abschied mit Stolz“ und betont: „Für uns als Team ist dieser Abgang sportlich schmerzhaft. Gleichzeitig sind wir aber unglaublich stolz, diesen nächsten Schritt begleiten zu dürfen.“
Zugleich unterstreicht der Klub sein Selbstverständnis: „Der TuS Blau-Weiß Königsdorf steht nicht nur für die Entwicklung von Spielern, sondern auch für die Weiterentwicklung von Trainern – und auf höchstem Niveau.“
Für Yuki Hamano endet damit vorerst ein weiteres Kapitel seiner Laufbahn in Deutschland, das ihm nun den Weg in den Profifußball seines Heimatlandes ebnet. Zum Abschied richtet der Verein klare Worte an seinen bisherigen Co-Trainer: „Wir wünschen dir viel Erfolg in Japan – und danken dir für deinen Einsatz bei uns.“