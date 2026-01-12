Von der Mittelrheinliga in Japans erste Liga!

Für TuS Blau-Weiß Königsdorf ist es ein sportlich schmerzhafter, zugleich aber auch besonderer Abschied: Co-Trainer Yuki Hamano verlässt den Mittelrheinligisten in der Winterpause und schließt sich dem japanischen Erstligisten Vissel Kobe an. Damit geht für den 37-Jährigen der nächste große Karriereschritt einher – von der Mittelrheinliga direkt in die J. League, Japans höchste Profiliga.

Hamano, der in Yokohama geboren ist und im Besitz der UEFA-A-Lizenz ist, arbeitete in der laufenden Saison unter Cheftrainer Takahito Ohno als Co-Trainer beim TuS Blau-Weiß Königsdorf, der die Hinrunde auf Rang neun der Mittelrheinliga abschloss. Zuvor hatte der Japaner bereits umfangreiche Erfahrung gesammelt. Zwischen 2018 und 2021 gehörte er dem Trainer-Team bei Viktoria Köln in der Regionalliga West und der 3. Liga, anschließend arbeitete er in der Jugendabteilung von Fortuna Köln.

Nun folgt der Schritt zurück in seine Heimat – und das auf höchstem Niveau. Vissel Kobe, seit 1997 Mitglied der J. League, zählt zu den bekanntesten Klubs Japans und erlangte auch in Deutschland große Aufmerksamkeit, da mit Lukas Podolski und Andrés Iniesta bereits internationale Weltstars für den Verein spielten. In Kobe wird Hamano künftig als Co-Trainer unter Cheftrainer Michael Skibbe arbeiten. Der 60-jährige Deutsche ist ein international erfahrener Trainer mit Stationen unter anderem bei Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Galatasaray sowie als Nationaltrainer Griechenlands und Co-Trainer der deutschen Nationalelf.