Von der Lohrheide wechselt Phil Lenuweit an den Uhlenkrug

Phil Lenuweit wechselt von der SG Wattenscheid 09 zum ETB Schwarz-Weiß Essen. Der gerade einmal 20-jährige Torhüter kommt bei der SG in dieser Spielzeit auf 16 Oberliga-Partien und konnte in den Begegnungen zweimal die Null halten.

Der ETB Schwarz-Weiß Essen freut sich, dass er einen äußerst starken und talentierten Torhüter für die neue Saison verpflichten konnte: Von der SG Wattenscheid 09 wechselt Phil Lenuweit zu den Schwarz-Weißen. Der 20-Jährige war in der Hinrunde bei den 09er als Stammkeeper gesetzt und absolvierte alle Meisterschaftsspiele. Nach einer Erkrankung in der Winterpause verpasste er die ersten vier Spiele im neuen Jahr und muss seitdem auf der Bank Platz nehmen. Phil Lenuweit weist das Gardemaß von 1,95 m auf und wurde im Jugendbereich bei Schalke 04 und Rot-Weiß Oberhausen ausgebildet. Seine ersten beiden Jahre bei den Senioren verbrachte er in Wattenscheid und kam dort auf 28 Spiele in der Oberliga Westfalen. Zurzeit macht er eine Ausbildung zum Straßenbauer - mit direktem Anschluss zum Meister - in der Firma seines Vaters.

Seinen Wechsel zum Uhlenkrug kommentiert Phil Lenuweit so: „Der ETB hat eine große Tradition und mich interessiert die Oberliga Niederrhein. Ich habe im Seniorenbereich bisher nur in der Oberliga Westfalen gespielt und wollte nun etwas Neues sehen. Zudem haben mir die Gespräche mit Karl Weiß und dem Trainerteam sehr gut gefallen. Ich bin überzeugt davon, dass wir in der kommenden Spielzeit mit dem ETB Vieles erreichen können. Ich bin ein sehr junger Torwart und ein Siegertyp. In der kommenden Saison möchte ich möglichst viel Spielzeit sammeln und mich weiterentwickeln. Ich habe auch ein paar Bekannte in der Mannschaft, mit denen ich zum Teil schon in der Jugend zusammengespielt habe. Ich freue mich auf die Aufgabe beim ETB und die Zeit, die kommen wird.“

„Phil Lenuweit ist ein Torwart, der bereits Erfahrungen im Oberligabereich sammeln konnte und eine sehr gute Ausbildung in der Jugend bekommen hat. In den Gesprächen hat er einen Topeindruck hinterlassen. Ich denke, dass er den Weggang von Ryan Valentine kompensieren kann. Er ist jung und sehr ehrgeizig. Wir denken, dass er gut in unser Anforderungsprofil passt. Wir haben in der nächsten Saison drei gute Torhüter und werden dann sehen, wer sich von ihnen durchsetzt. Es passt alles und wir freuen uns auf Phil“, ist Karl Weiß (ETB-Vorstandsvorsitzender) von seinem neuen Keeper überzeugt.