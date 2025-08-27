Von der Latte zur La-Ola: Dohren macht’s im zweiten Durchgang klar

Die Gäste erwischten den besseren Start: Bereits in der 7. Minute brachte Brügge den VfL nach einem Lupfer über die Linie in Führung. Doch Dohren antwortete prompt. Nur drei Minuten später glich Hempen mit einem sehenswerten Distanzschuss aus 25 Metern in den Winkel zum 1:1 aus (10.).

Im Kreispokal-Duell zwischen der SG Dohren/Wettrup („de Tweede“) und dem VfL Herzlake III setzte sich der SVD am Dienstagabend verdient mit 3:1 (1:1) durch.

Die Heimelf hatte anschließend die besseren Chancen: Deters scheiterte zunächst frei am VfL-Keeper (13.), kurz darauf verpasste er zweimal knapp – einmal setzte er den Ball über das Tor, wenig später traf er nur die Latte (31./32.). Auf der Gegenseite zeichnete sich SVD-Schlussmann Marquard mehrfach aus, unter anderem bei einem Schuss aus spitzem Winkel (22.) sowie einem Solo kurz vor der Pause (40.).

Nach dem Seitenwechsel erhöhte Dohren den Druck. Frese nutzte in der 54. Minute einen Abspielfehler, setzte sich gegen zwei Gegenspieler durch und traf zum 2:1. In der Schlussphase sorgte Schöpfel für die Entscheidung, als er nach einem langen Sprint und Zuspiel im Strafraum zum 3:1 einschob (73.).

Herzlake kam zwar in der 80. Minute noch einmal gefährlich zum Abschluss, doch Marquard parierte stark. In der Folge verwaltete Dohren die Führung souverän und zog verdient in die nächste Runde ein.

Tore:

0:1 Brügge (7.), 1:1 Hempen (10.), 2:1 Frese (54.), 3:1 Schöpfel (73.)