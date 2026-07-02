Von der Landesliga in die C-Liga: Burak Koyuncu folgt seinem Bruder

Ditib Chorweiler leitet die nächste Phase seiner ambitionierten Kaderplanung ein. Da der Rückstand von zwölf Zählern zu den Aufstiegsrängen in der vergangenen Saison nicht den langfristigen Ansprüchen des Vereins entsprach, rüsten die Verantwortlichen nun auf. Nachdem bereits die namhaften Transfers von Bünyamin Koyuncu und Mikail Balaban feststanden, legt der Klub jetzt mit zwei weiteren Neuzugängen nach.
Mit Burak Koyuncu wechselt ein erfahrener Akteur vom Landesligisten FV Bonn-Endenich nach Chorweiler. Der 29-jährige musste seinen bisherigen Verein aus beruflichen Gründen verlassen und suchte nach einer Lösung, die sich mit seinem Alltag vereinbaren lässt. In seiner bisherigen Laufbahn brachte er es auf insgesamt 57 Einsätze in der Mittelrheinliga und schnürte seine Schuhe bereits für den Siegburger SV, den FC Pesch sowie in der Landes- und Mittelrheinliga für den FV Bonn-Endenich.
Trainer Yasin Günes bemühte sich frühzeitig um den Routinier. "Mit einer klaren sportlichen Vision konnte ich Burak von einem Wechsel nach Chorweiler überzeugen", so Yasin Günes. Den Ausschlag für die Zusage gab letztlich jedoch auch sein 27-jähriger Bruder Bünyamin Koyuncu, der zuvor ebenfalls aus der Oberliga vom FC Pesch zu Ditib gewechselt war. Die gemeinsame Perspektive und der Wunsch, wieder zusammen auf dem Platz zu stehen, gaben den Ausschlag für den Transfer. Gemeinsam mit Mikail Balaban, der bereits für den FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein und für Tasmania Berlin in der Regionalliga Nordost auflief, soll das Duo dem Team die nötige Führungsstärke und Erfahrung verleihen.
Neben dem Brüder-Duo vermeldet Ditib Chorweiler den Transfer von Abdul-Fadel Saibou. Der 25-jährige Rechtsfuß wechselt vom FC Chorweiler zum Verein. Saibou habe für diesen Wechsel mehrere Angebote aus der Bezirksliga ausgeschlagen und entschied sich bewusst für das sportliche Projekt.
Die Offensivqualitäten des Neuzugangs werden durch seine bisherige Statistik untermauert. In seiner Karriere absolvierte Saibou bislang 104 Pflichtspiele, in denen er 87 Tore erzielte und 63 weitere Treffer vorbereitete. Allein in der vergangenen D-Liga-Saison kam er in 21 Partien auf 34 Tore und 25 Assists. Beim ambitionierten Kreisligisten soll der torgefährliche Mittelfeldspieler in der kommenden Saison eine zentrale Rolle einnehmen, um die sportlichen Ziele des Vereins zu realisieren.