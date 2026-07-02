Von der Landesliga in die C-Liga: Burak Koyuncu folgt seinem Bruder

Burak Koyuncu schließt sich DITIB Chorweiler an und kickt künftig mit seinem Bruder Bünyamin. – Foto: Boris Hempel

Ditib Chorweiler leitet die nächste Phase seiner ambitionierten Kaderplanung ein. Da der Rückstand von zwölf Zählern zu den Aufstiegsrängen in der vergangenen Saison nicht den langfristigen Ansprüchen des Vereins entsprach, rüsten die Verantwortlichen nun auf. Nachdem bereits die namhaften Transfers von Bünyamin Koyuncu und Mikail Balaban feststanden, legt der Klub jetzt mit zwei weiteren Neuzugängen nach.

Bruder-Reunion nach Oberliga-Abgang

Mit Burak Koyuncu wechselt ein erfahrener Akteur vom Landesligisten FV Bonn-Endenich nach Chorweiler. Der 29-jährige musste seinen bisherigen Verein aus beruflichen Gründen verlassen und suchte nach einer Lösung, die sich mit seinem Alltag vereinbaren lässt. In seiner bisherigen Laufbahn brachte er es auf insgesamt 57 Einsätze in der Mittelrheinliga und schnürte seine Schuhe bereits für den Siegburger SV, den FC Pesch sowie in der Landes- und Mittelrheinliga für den FV Bonn-Endenich.

Trainer Yasin Günes bemühte sich frühzeitig um den Routinier. "Mit einer klaren sportlichen Vision konnte ich Burak von einem Wechsel nach Chorweiler überzeugen", so Yasin Günes. Den Ausschlag für die Zusage gab letztlich jedoch auch sein 27-jähriger Bruder Bünyamin Koyuncu, der zuvor ebenfalls aus der Oberliga vom FC Pesch zu Ditib gewechselt war. Die gemeinsame Perspektive und der Wunsch, wieder zusammen auf dem Platz zu stehen, gaben den Ausschlag für den Transfer. Gemeinsam mit Mikail Balaban, der bereits für den FSV Duisburg in der Oberliga Niederrhein und für Tasmania Berlin in der Regionalliga Nordost auflief, soll das Duo dem Team die nötige Führungsstärke und Erfahrung verleihen.