Von der Küste in die Lausitz

Der FC Energie Cottbus präsentiert mit Christian Kinsombi seinen ersten Neuzugang für die kommende Zweitligaspielzeit 2026/2027. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler stand in zuletzt beim F.C. Hansa Rostock unter Vertrag und wechselt nun von der Küste zu uns in die Lausitz.
Auch Kaderplaner Maniyel Nergiz zeigte sich angetan: „Christian ist ein sehr begehrter Spieler, dem wir hier bei uns in Cottbus eine Perspektive aufgezeigt haben, die ihn von uns und unserem Weg überzeugt hat. Wir freuen uns, dass wir ihn bei uns begrüßen dürfen.“
Christian Kinsombi wurde in Wiesbaden geboren und spielte zunächst in der Jugend des SV Wehen Wiesbaden, ehe es ihn im Sommer 2012 in das Nachwuchsleistungszentrum des 1. FSV Mainz 05 zog. Dort durchlief er sämtliche Teams und debütierte für deren zweite Mannschaft im Herrenbereich der Regionalliga Südwest. Der Sprung in Liga 3 gelang im Sommer 2019 beim KFC Uerdingen. Nach dessen Insolvenz folgten für den temporeichen 1,77m-Mann die Stationen beim SV Sandhausen sowie in den zurückliegenden drei Spielzeiten beim F.C. Hansa Rostock.
Insgesamt verfügt Christian Kinsombi über die Erfahrung aus 68 Zweitliga-, 110 Drittliga- und sechs DFB-Pokalspielen auf Profiniveau. In der 2. Liga erzielte er bis heute neun Tore bei fünf Assists und in der 3. Liga waren es deren 15 bei insgesamt neun Vorlagen.