Von der Küste in die Lausitz

– Foto: FC Energie Cottbus

Der FC Energie Cottbus präsentiert mit Christian Kinsombi seinen ersten Neuzugang für die kommende Zweitligaspielzeit 2026/2027. Der 26-jährige offensive Mittelfeldspieler stand in zuletzt beim F.C. Hansa Rostock unter Vertrag und wechselt nun von der Küste zu uns in die Lausitz.

Claus-Dieter Wollitz sagte: „Christian ist ein Spieler, der nach unserer Auffassung sehr gut zu dem Fußball passt, den wir auch weiterhin hier bei uns spielen möchten. Er ist schnell und flexibel einsetzbar, kann in der Zentrale oder über die Außenbahn, aber auch ganz vorne im Angriff zum Einsatz kommen. Zudem verfügt er über Erfahrung aus der 2. Bundesliga. Er hat bereits nachgewiesen, dass er auf hohem Niveau spielen kann. Genau das wünschen wir uns von ihm in unserer Mannschaft in der neuen Saison.“

Auch Kaderplaner Maniyel Nergiz zeigte sich angetan: „Christian ist ein sehr begehrter Spieler, dem wir hier bei uns in Cottbus eine Perspektive aufgezeigt haben, die ihn von uns und unserem Weg überzeugt hat. Wir freuen uns, dass wir ihn bei uns begrüßen dürfen.“