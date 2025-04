Von der Krise zur Aufholjagd–wie die WüBü-Elf zurück in die Spur fand

Ein Blick zurück: Saisonauftakt in der Kreisliga B, auswärts beim TuS Vernich. Die WüBü-Elf verliert deutlich mit 1:4. Auch im darauffolgenden Heimspiel gegen den VfB Blessem reicht es nicht – 1:2-Niederlage. Wieder einmal sind es individuelle Fehler, die zu Gegentoren führen. Doch das war nicht das einzige Problem.

Es fehlte an vielem: an Fitness, an Konzentration über 90 Minuten, an dem gewissen Etwas. Fußball ist mehr als nur kicken – es sind viele Faktoren, die darüber entscheiden, wer am Ende als Sieger vom Platz geht. Nach acht Spieltagen und lediglich drei Punkten schien die Saison schon früh gelaufen.