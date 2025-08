Von der Kreuzband-OP direkt ins Stadion

Wenn ein Verein einen Torjäger mit dieser traumhaften Quote verpflichtet, ist die Vorfreude auf dessen Qualitäten natürlich extrem hoch. Norman Schmitt war vom Landesligisten SV Kirkel mit der Empfehlung gekommen, in den beiden Spielzeiten davor in 64 Spielen stolze 119 Mal getroffen zu haben. Nun wollte der 29-Jährige auch beim saarländischen Traditionsverein Borussia Neunkirchen in der Saarlandliga diese Kaltschnäuzigkeit vorm gegnerischen Tor unter Beweis stellen - doch es kam anders.

Drei Tage vor Vorbereitungsbeginn beim Saarlandligisten Borussia Neunkirchen riss sich Schmitt in einer unglücklichen Situation das vordere Kreuzband. Natürlich brach bei Schmitt nach Erhalt der Diagnose für kurze Zeit erst einmal eine Welt zusammen - denn der 29-Jährige ist ein absoluter Vollblutfußballer, bei dem diese Sportart als Aktiver oder auch Zuschauer live im Stadion oder vorm Fernsehen eine riesige Rolle einnimmt. Und dass der Torjäger völlig fußballverrückt ist, bewies auch der Tag seiner ambulanten Operation: Noch am gleichen Tag unterstützte er seine neue Mannschaft bei der 1:2 (0:1)-Auftaktniederlage im heimischen Ellenfeldstadion gegen den Aufsteiger 1. FC Saarbrücken II. Dort, wo früher für die Borussen der Erstbundesligaball rollte, will Schmitt möglichst bald mit Treffern und Vorlagen zu einem erfolgreichen Neunkircher Abschneiden in der Saarlandliga beitragen. "Die OP ist sehr gut verlaufen. Auch in der Reha läuft es gut. Mein Ziel ist es nun, nach der Winterpause endlich meinen Einstand bei Borussia Neunkirchen zu feiern. Und bis zu diesem Tag unterstütze ich eben die Jungs notgedrungen von der Seitenlinie aus. Nach dem ersten Schock, als ich die Diagnose erhielt, schaue ich mittlerweile wieder positiv nach vorne - und freue mich ungemein auf den Tag, wenn ich meine Mitspieler dann endlich aktiv auf dem Platz unterstützen darf", betont der aktuell auf Eis gelegte Goalgetter.