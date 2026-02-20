Von der Kreisklasse in die Oberliga: Jona Prigge geht seinen Weg Noch vor zwei Jahren spielte Jona Prigge in der Kreisklasse, heute ist er Teil des Oberliga-Alltags beim Lüneburger SK. Der Angreifer beschreibt seinen Weg, die Unterschiede zwischen den Ligen und die besonderen Reize der kommenden Aufgaben. von FuPa Lüneburg · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Jona Prigge (r.), hier im Oberligaspiel gegen den FC Verden 04 – Foto: Lennart Blömer

Der sportliche Aufstieg von Jona Prigge verlief rasant. Aus der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd führte sein Weg über den Landesligisten MTV Treubund Lüneburg bis in die Oberliga zum Lüneburger SK Hansa, der als Aufsteiger aktuell auf Platz zehn steht. Innerhalb kurzer Zeit etablierte sich der Stürmer in einer deutlich höheren Spielklasse.

Der Schritt von der Landesliga in die Oberliga stellte für Prigge eine neue Dimension dar. „Ich kann definitiv sagen, dass der Schritt von der Landesliga in die Oberliga aus meiner Sicht noch einmal sehr groß war. In den ersten Spielen musste ich mich zunächst an das deutlich höhere Tempo gewöhnen. Das Spiel ist insgesamt wesentlich schneller, man hat am Ball deutlich weniger Zeit für Entscheidungen und selbst kleine Fehler werden konsequenter bestraft als noch in der Landesliga.“ Besonders aus seiner Perspektive als Angreifer veränderten sich die Abläufe deutlich. „Gerade aus Stürmersicht fällt auf, dass man nur wenige Torchancen bekommt. Umso wichtiger ist es, diese Möglichkeiten dann auch zu nutzen.“ Hinzu komme die Qualität der Gegenspieler. „Die Verteidiger, gegen die man spielt, sind spürbar schneller und athletischer, als in der Landesliga.“ Auch das Trainingsniveau sei höher, fordere ihn stärker, bereite ihm aber große Freude. „Wir werden noch einige Siege einfahren. Davon bin ich überzeugt.“

Die aktuelle Ausgangslage des Lüneburger SK in der Oberliga Niedersachsen bewertet Prigge positiv. „Ich denke, dass wir unseren Platz im Mittelfeld halten können und vielleicht sogar noch ein paar Plätze nach oben klettern.“ Das Team habe bereits bewiesen, konkurrenzfähig zu sein. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können.“ Seine Zuversicht begründet er mit der Qualität des Kaders. „Wir haben eine enorme Qualität im Kader und wenn wir das in der Rückrunde konstant auf den Platz bringen, werden wir noch einige Siege einfahren. Davon bin ich überzeugt.“ Besondere Bedeutung misst Prigge dem Pokalhalbfinale am Ostersamstag gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder bei. Der Sieger dieser Partie hat die Chance, mit einem weiteren Erfolg in den DFB-Pokal einzuziehen. „Ich freue mich auf das Pokalhalbfinale. Das ist ein absolutes Highlight, weil man genau weiß, was mit zwei Siegen möglich wäre. Der Einzug in den DFB-Pokal wäre etwas ganz Besonderes. Für jeden Oberligaspieler und jede Oberligamannschaft ist das ein riesiger Traum.“