Von der Kreisklasse in die Oberliga: Jona Prigge geht seinen Weg

Der sportliche Aufstieg von Jona Prigge verlief rasant. Aus der 1. Kreisklasse Rotenburg Süd führte sein Weg über den Landesligisten MTV Treubund Lüneburg bis in die Oberliga zum Lüneburger SK Hansa, der als Aufsteiger aktuell auf Platz zehn steht. Innerhalb kurzer Zeit etablierte sich der Stürmer in einer deutlich höheren Spielklasse.
Der Schritt von der Landesliga in die Oberliga stellte für Prigge eine neue Dimension dar. „Ich kann definitiv sagen, dass der Schritt von der Landesliga in die Oberliga aus meiner Sicht noch einmal sehr groß war. In den ersten Spielen musste ich mich zunächst an das deutlich höhere Tempo gewöhnen. Das Spiel ist insgesamt wesentlich schneller, man hat am Ball deutlich weniger Zeit für Entscheidungen und selbst kleine Fehler werden konsequenter bestraft als noch in der Landesliga.“ Besonders aus seiner Perspektive als Angreifer veränderten sich die Abläufe deutlich. „Gerade aus Stürmersicht fällt auf, dass man nur wenige Torchancen bekommt. Umso wichtiger ist es, diese Möglichkeiten dann auch zu nutzen.“ Hinzu komme die Qualität der Gegenspieler. „Die Verteidiger, gegen die man spielt, sind spürbar schneller und athletischer, als in der Landesliga.“ Auch das Trainingsniveau sei höher, fordere ihn stärker, bereite ihm aber große Freude.
„Wir werden noch einige Siege einfahren. Davon bin ich überzeugt.“
Die aktuelle Ausgangslage des Lüneburger SK in der Oberliga Niedersachsen bewertet Prigge positiv. „Ich denke, dass wir unseren Platz im Mittelfeld halten können und vielleicht sogar noch ein paar Plätze nach oben klettern.“ Das Team habe bereits bewiesen, konkurrenzfähig zu sein. „Wir haben gezeigt, dass wir gegen jeden Gegner bestehen können.“ Seine Zuversicht begründet er mit der Qualität des Kaders. „Wir haben eine enorme Qualität im Kader und wenn wir das in der Rückrunde konstant auf den Platz bringen, werden wir noch einige Siege einfahren. Davon bin ich überzeugt.“
Besondere Bedeutung misst Prigge dem Pokalhalbfinale am Ostersamstag gegen den 1. FC Germania Egestorf-Langreder bei. Der Sieger dieser Partie hat die Chance, mit einem weiteren Erfolg in den DFB-Pokal einzuziehen. „Ich freue mich auf das Pokalhalbfinale. Das ist ein absolutes Highlight, weil man genau weiß, was mit zwei Siegen möglich wäre. Der Einzug in den DFB-Pokal wäre etwas ganz Besonderes. Für jeden Oberligaspieler und jede Oberligamannschaft ist das ein riesiger Traum.“
Auch einzelne Ligaspiele reizen ihn besonders. Das Rückspiel gegen den Heeslinger SC ist emotional aufgeladen, da es sich um seinen Jugendverein handelt und das Hinspiel deutlich verloren ging. Zudem blickt er dem Duell mit dem FC Verden 04 mit Vorfreude entgegen, weil er dort mehrere Spieler kennt und solche Begegnungen für ihn einen besonderen Reiz haben.
„Ich möchte der Mannschaft bestmöglich helfen.“
Prigge blickt der Rückrunde mit großer Vorfreude entgegen. Nach der Winterpause will der Stürmer wieder voll in den Wettkampfmodus finden. In der Oberliga kam der Stürmer bislang in 13 Partien zum Einsatz und erzielte zwei Treffer. Im Niedersachsenpokal war er in zwei Spielen sogar viermal erfolgreich. Seine persönliche Bilanz ordnet er sachlich ein und formuliert klare Ansprüche an sich selbst. „Mein Ziel ist es natürlich, der Mannschaft mit möglichst vielen Toren zu helfen, damit wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen können. In der Hinrunde waren es für mich persönlich noch relativ wenige Treffer. In der Rückrunde möchte ich den nächsten Schritt machen, konstanter treffen und meine Leistung weiter stabilisieren, um der Mannschaft bestmöglich zu helfen.“