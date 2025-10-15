Von der Krebsdiagnose zurück auf den Rasen: "In Etappen gedacht"

Am 22. März 2025 wurde das Leben von Felix Behling plötzlich auf den Kopf gestellt. Beim Fußballer, der bis dato mit dem FSV Schöningen um den Aufstieg in die Regionalliga Nord gespielt hat, wurde eine Krebserkrankung diagnostiziert. Im Podcast "Musste Machen" des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt sprach der 29-Jährige sehr offen über diese Zeit und seinen Weg zurück auf den Fußballplatz.

An die Tage vor der Diagnose erinnert sich Behling, der im Nachwuchs des 1. FC Magdeburg ausgebildet wurde und schon für den FSV Union Fürstenwalde sowie für den FC Oberlausitz Neugersdorf in der Regionalliga gespielt hat, noch gut. "Wir hatten am Wochenende davor ein Spiel. Da habe ich mich sowas von schlecht gefühlt", erzählt er. "Ich wusste nicht, was los war und wo es herkam. Ich hatte nach jedem Antritt, nach jedem kurzen Sprint das Gefühl, dass ich mich erstmal hinlegen muss."

Behling suchte sich medizinischen Rat - und nach einer Reihe an Untersuchungen wurde schließlich "ein Tumor im Hoden" festgestellt, erklärt er und ergänzt: "Es ging alles so schnell, dass ich keine Zeit hatte, das groß zu verarbeiten und darüber nachzudenken." Der Tumor wurde operativ entfernt, doch Metastasen hatten bereits gestreut, weshalb er sich einer Chemotherapie "in drei Zyklen, also über neun Wochen" unterziehen musste.

Behling setzt sich Ziel: "Zum Saisonstart dabei sein"

Neben der Familie, der Partnerin und engen Freunden sei in dieser Phase allen voran auch der Fußball eine Stütze gewesen. "Ich wusste, ich will irgendwann zurück auf den Platz", sagt Behling. Er habe dabei immer "in Etappen gedacht". Doch nachdem er die Anfangszeit noch gut verkraftet hatte, musste auch er während der Chemotherapie feststellen: "Irgendwann holt es dich richtig runter." Körperlich baute Behling immer weiter ab. Im Podcast beschönigte er nichts: "Mir war wichtig, ein transparentes Bild zu zeichnen, dass es hart ist", sagt er: "Die Zeit ist wirklich hart." Zum Spielerprofil:

>> Felix Behling

Doch Aufgeben war für den Fußballer, der auch schon für den FSV Barleben und den 1. FC Lok Stendal gespielt hat, keine Option. "Mit viel Disziplin, aber auch mit vielen positiven Gedanken" habe er seinen Weg gefunden. Und dabei hatte Behling immer die Rückkehr auf den Fußballplatz im Blick - nicht für den FSV Schöningen, sondern in der Heimat beim Landesligisten VfB Ottersleben, mit dem er sich schon seit Winter in Gesprächen befunden hatte. "Nach der Diagnose bin ich schon zu Ottersleben gegangen und habe bei einem Spiel zugeguckt", erzählt Behling. Und dabei habe er sich gesagt: "Irgendwann stehst du hier und kannst selbst wieder spielen."

Wechsel zum VfB Ottersleben als kompletter Neuanfang

Bis in den Juli hinein lief die Chemotherapie - schon eine Woche später startete der VfB Ottersleben mit der Vorbereitung. Behling konnte dabei noch nicht mitmachen, war dafür noch nicht fit genug. Aber: "Es war in meinem Kopf, dass ich zum Saisonstart dabei sein will." Und dieses Ziel hat der ehemalige Regionalliga-Fußballer erreicht: In allen sieben bisherigen Landesliga-Partien des VfB stand er in der Startelf. "Für mich war das ein Neuanfang", sagt Behling über seinen Wechsel an den Schwarzen Weg. "Ich kannte niemanden, keinen Spieler, niemanden im Verein."

Doch bereut hat er seine Entscheidung für den VfB Ottersleben - der Außenverteidiger wohnt nur wenige Minuten vom Sportplatz entfernt - bis heute nicht. "Mir gefällt es, wie der Verein funktioniert und lebt", betont Behling. Und auch mit seiner Krebsdiagnose geht der Amateurfußballer offen um. Er geht damit an die Öffentlichkeit, um Sichtbarkeit und Aufmerksamkeit zu schaffen. "Es haben sich sehr viele aus dem Fußballbereich gemeldet, für die das der Anstoß war, zu Vorsorgeuntersuchungen zu gehen," erzählt Felix Behling. Er hat jedenfalls bewiesen, dass er nicht nur fußballerisch ein Sieger ist.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!