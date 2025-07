Von der Konkurrenz: Niederkassel holt ehemaligen Regionalliga-Stürmer

Fabio Dias stürmt in der neuen Saison für den 1. FC Niederkassel. – Foto: Joachim Witt

Der 1. FC Niederkassel hat mit dem dritten Platz in Staffel 2 der Bezirksliga eine starke Runde hinter sich. Im Aufstiegsrennen war das Topteam in der Rückrunde aber kein Hauptdarsteller mehr. Im lange Zeit engen Meisterkampf setzte sich der TuS Mondorf letztlich doch sehr deutlich vor dem FC Blau-Weiß Friesdorf durch. Damit der 1. FC in der kommenden Saison ein noch lauteres Wörtchen mitreden kann, waren die Verantwortlichen um den sportlichen Leiter Ennis Madani im Sommer sehr aktiv.

Auf der Suche nach dem prominentesten Neuzugang im Kader der Schwarz-Roten fällt ein Name schnell ins Auge: Fabio Dias. Der 32-jährige Angreifer führte Blau-Weiß Friesdorf in der vergangenen Saison als Kapitän auf den Platz und erzielte dort zehn Tore - eins davon gegen sein künftiges Team. Die Bezirksliga ist aber bei weitem nicht das höchste Terrain, auf dem der Neuzugang bisher unterwegs war. Bis zum Sommer 2024 spielte Dias für den FV Bonn-Endenich in der Mittelrheinliga, war zuvor für mehrere Oberligisten in Norddeutschland im Einsatz. Sogar Erfahrung in der Regionalliga bringt der Stürmer mit nach Niederkassel. >>> Das ist Fabio Dias

Für den SV Drochtersen/Assel, die SG Wattenscheid 09 und Viktoria Köln kommt der Offensivmann auf insgesamt 49 Einsätze (neun Tore) in der vierten Liga. Ursprünglich stammt Dias aus der Jugend von Viktoria Köln und dem SV Bergisch Gladbach. Niederkassel ist nun ein neuer Name in seiner langen Vita. Fünf Neuzugänge vom SV Beuel