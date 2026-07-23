Von der Isar an den Rhein: Kilian Jakob wechselt nach Köln

Im zweiten Anlauf wurde er bei den Löwen nicht glücklich: Kilian Jakob (re.) hat sich erneut vom TSV 1860 verabschiedet. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Servus München! Kilian Jakob verlässt den TSV 1860 und heuert beim Drittligisten FC Viktoria Köln an. Das hat der Drittligist aus der Rheinmetropole am heutigen Donnerstag bekanntgegeben. Zudem haben die Kölner Noah Maboulou auf Leihbasis unter Vertrag genommen. Der 21-jährige Kogolese war in der vergangenen Saison für den 1. FC Nürnberg am Ball. Für die Profis des "Clubs" kam er elf Mal in der 2. Liga zum Einsatz. Zum Titelgewinn der U23 in der Regionalliga Bayern steuerte er in sieben Einsätzen immerhin fünf Treffer bei.

Kilian Jakob, der erst im vergangenen Sommer vom FC Erzgebirge Aue zu seinem Ausbildungsverein zurückgekehrt war, hat Viktoria Köln als unangenehmen Kontrahenten in Erinnerung. In einer vom Verein verbreiteten Stellungnahme lässt er wissen: "Als Gegner war es gegen Viktoria nie einfach. In Zukunft soll es so bleiben, dass es jede Mannschaft gegen uns schwer hat. Ich freue mich darauf, ein Teil davon zu sein. Dabei werde ich immer 100 Prozent geben und versuchen, ein Vorbild für meine Mannschaftskollegen zu sein."

Valentin Schäfer, Sportlicher Leiter bei Viktoria Köln, erklärt in der Pressemitteilung: "Kilian wird unsere Defensive mit seiner Erfahrung und fußballerischen Qualität verstärken. Er bringt hohe Geschwindigkeit, Progressivität im Aufbau und eine hohe Aufmerksamkeit mit. Damit passt er super in unsere Spielidee und rundet als flexibler Linksfuß unsere Optionen im Kader ideal ab."