Von der Interims- zur Dauerlösung: Oli Gorgiev neuer Jungschanzer-Chef

Seine ersten Erfahrungen im Trainerstab sammelte der A-Lizenz-Inhaber von 2020 bis 2022 als spielender Co-Trainer beim Bayernligisten DJK Gebenbach. Anschließend wechselte der gebürtige Nürnberger zum Drittligisten Erzgebirge Aue, wo er ebenfalls als Assistenzcoach an der Seitenlinie stand. Seit Sommer 2024 arbeitet der frühere Mittelfeldspieler im Nachwuchs des FC Ingolstadt 04, wo er fortan als Cheftrainer der zweiten Mannschaft tätig sein wird.



„Mit Oliver setzen wir bewusst auf jemanden, der die Mannschaft bereits kennt und ihr Vertrauen genießt. Er steht für Kontinuität und gleichzeitig für klare Ambitionen – eine sehr gute Kombination für unsere aktuelle Situation und die Entwicklung unserer Spieler“, erklärt NLZ-Leiter Matthias Dombrowski die Entscheidung.



„Zunächst möchte ich mich bei den Verantwortlichen für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken. Jetzt freue ich mich darauf, den gemeinsamen Weg in neuer Rolle fortsetzen zu dürfen, um weiterhin möglichst vielen Jungschanzern den Schritt in den Profifußball zu ermöglichen und sie in ihrer Entwicklung bestmöglich zu unterstützen“, so Gorgiev , der in seiner Zeit als Spieler auch für die nordmazedonische U-Nationalmannschaft aufgelaufen ist.