„Von der hohen Auftaktniederlage lassen wir uns nicht blenden“ Duderstadt will nach 1:1 gegen Niedernjesa in Lenglern punkten von NB · Heute, 19:20 Uhr · 0 Leser

– Foto: Maurice Danner

SG Lenglern empfängt am Sonntag den VfL Olympia Duderstadt 08 zum zweiten Spieltag der Bezirksliga Braunschweig 4. Während Duderstadt mit einem 1:1 gegen SG Niedernjesa gestartet ist, musste Lenglern beim TuSpo Petershütte eine deutliche 1:7-Niederlage hinnehmen. Die Gäste warnen aber ausdrücklich davor, das Ergebnis von Lenglerns Auftaktspiel überzubewerten.

So., 16.08.2026, 15:00 Uhr SG Lenglern SG Lenglern Vfl Olympia Duderstadt 08 Duderstadt 15:00 PUSH

„Zuallererst: Von der hohen Auftaktniederlage in Petershütte lassen wir uns nicht blenden“, stellt Ringling klar. Der Sportdirektor verweist außerdem auch auf die vergangene Saison, in der SG Lenglern einen starken fünften Platz erreicht habe. Auch die personelle Kontinuität spricht aus seiner Sicht für den kommenden Gegner. „Für die neue Saison sind sie komplett zusammen geblieben und was das Einspielen angeht sicherlich einen Schritt weiter als wir“, sagt Ringling.

Dabei spielt auch die Besonderheit des Spielortes eine Rolle. Ringling beschreibt den Platz in Lenglern als klein und sieht darin eine konkrete Herausforderung für seine Mannschaft. „Auf dem kleinen Platz in Lenglern hast du nicht viel Zeit“, sagt er. Entsprechend klar ist die Vorgabe an seine Spieler: „Für uns geht es darum, schnell da zu sein und den Fokus ausschließlich dem Spiel zu widmen.“ Nach dem ersten Punkt der Saison soll der nächste Schritt folgen. Dafür sieht Ringling die Mannschaft personell gut vorbereitet.