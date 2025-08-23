Von der Hitzeschlacht ins Beecker Waldstadion

Das erste Auswärtsspiel der vergangenen Saison bleibt in Beeck unvergessen: Gluthitze in Frechen-Königsdorf, am Ende Chancen im Minutentakt – doch der Ball wollte einfach nicht ins Netz. Neun Minuten Nachspielzeit waren bereits abgelaufen, als der TuS noch einen Eckball zugesprochen bekam. „Ich sagte dem Schiri, dass ich kein Problem damit hätte, wenn er die Ecke nicht mehr ausführen lassen würde. Denn mit dem 0:0 waren wir sehr zufrieden“, erinnert sich Niklas Koppitz, damals Kapitän des TuS. Der Unparteiische ließ die Ecke dennoch treten – Koppitz brachte den Ball scharf nach innen, und Joker Narciso Lubaca köpfte zum 1:0-Siegtreffer der Königsdorfer gegen den FC Wegberg-Beeck ein. Direkt danach war Schluss.

Auf ähnlich gute Standards von Koppitz hofft nun Beeck selbst. Denn zur neuen Saison ist der 26-Jährige, ein echtes Kind der Mittelrheinliga, zum FC gewechselt. Hinter Marc Brasnic ist der Mittelfeldakteur sicherlich der prominenteste Neuzugang bei den Kleeblättern.

Denn Erfahrung aus der höchsten Amateurklasse bringt der gebürtige Nideggener, der nun in Düren-Niederau wohnt, reichlich mit. Sein erstes Seniorenjahr absolvierte er in der Spielzeit 2018/19 bei Viktoria Arnoldsweiler, es folgten bis 2024 fünf Jahre bei Borussia Freialdenhoven – eine Zeit, die ihn geprägt hat. „Da bin ich auf Spieler getroffen, von denen man eine Menge lernen konnte. Akteure wie Gerard Sambou, Christian Kreutzer, Mark Szymczewski und Pascal Schneider, die Borussia Freialdenhoven über viele Jahre geprägt haben, waren auch richtig gute Typen.“

Weil sich Beecks Ur-Rivale dann aber aus der Mittelrheinliga Richtung Kreisliga A verabschiedete, war Koppitz quasi gezwungen, sich einen neuen Klub zu suchen. Er heuerte in Königsdorf an – und wurde dort auf Anhieb Kapitän. Beim TuS brachte er es in der abgelaufenen Saison auf zwölf Tore und zwölf Vorlagen, somit 24 Scorerpunkte – eine wirklich starke Bilanz.

Besonders beeindruckte ihn dort Königsdorfs langjähriger Trainer Albert Deuker, der den Verein zuvor von der Kreisliga bis in die Mittelrheinliga geführt hatte. „Albert Deuker ist ein überragender Trainer, unfassbar akribisch. Für die Mittelrheinliga ist er eigentlich zu gut gewesen. Was er aus dem Konstrukt Königsdorf gemacht hat, ist einfach nur toll“, schwärmt Koppitz.

Dass jedoch auch an ihm selbst was dran ist, war natürlich auch in Beeck in den vergangenen Jahren nicht verborgen geblieben. Folglich nahm der FC Kontakt auf – zunächst über Beecks Innenverteidiger Paul Daniels, der mit Koppitz in der Saison 2023/24 in Freialdenhoven zusammengespielt hatte, nach dem dortigen Mittelrheinliga-Aus nach Beeck gewechselt war und Koppitz nun wärmstens dem FC empfahl. „Und mit Beecks neuem und doch altem Sportlichen Leiter Friedel Henßen war ich auch früher schon im Austausch“, sagt Koppitz. Eine Rolle habe schließlich auch noch Edin Durakovic gespielt, der im Januar neuer Co-Trainer beim FC wurde – und ebenfalls eine lange Freialdenhovener Vergangenheit hat.

"Die Regionalliga ist mein Antrieb"

„Natürlich hat mich Beeck gereizt. Ich weiß, wofür dieser Verein in dieser Liga steht. Er hat eine coole Strahlkraft – auch dank des tollen Waldstadions“, sagt Koppitz – und verrät seine Hauptmotivation für den Wechsel: „Die Regionalliga ist mein Antrieb. In dieser Klasse würde ich schon sehr gerne mal spielen.“ Mit seinen 26 Jahren weiß Koppitz, ähnlich wie Daniels ein äußerst reflektierter Zeitgenosse, ganz genau, dass er kein Profi mehr wird. Im September wird der angehende Lehrer für Mathematik und Sport sein Referendariat am städtischen Rurtal-Gymnasium Düren beendet haben, ab November wird er dort dann erst einmal eine Vertretungsstelle antreten. „Beruf und Fußball auf hohem Niveau kann ich in Beeck sehr gut verbinden“, bekräftigt Koppitz – genau solche Spieler schätzt Beeck ohnehin.

Beim FC hat sich der Neuzugang rasch akklimatisiert. „Bereits beim Booster-Konzert im Waldstadion, also noch vor dem Trainingsauftakt, habe ich viele Gespräche mit meinen neuen Mitspielern geführt“, sagt er. Dabei habe er unter anderem auch diese Erkenntnis gewonnen: „Die sind alle klar in der Birne.“ Und nicht nur das: Mit Kapitän Yannik Leersmacher, Timo Braun und Kai Bösing teilt er zudem die Leidenschaft für den Lehrerberuf.

Sportchef Henßen sieht in Koppitz weit mehr als nur einen guten Standard-Schützen: „Niklas war schon in sehr jungen Jahren in Freialdenhoven ein Leistungsträger. Da hat bei Kleinigkeiten aber noch das gewisse Etwas gefehlt. Das bringt er jetzt im besten Fußballeralter mit. Mit seiner Spielintelligenz, seiner Technik und seinen Standards kann er in jedem Spiel den Unterschied ausmachen. Zudem ist er auch noch ein sehr fleißiger Spieler.“

Und Koppitz selbst? Der Messi-Fan seit Kindheitstagen beschreibt sich als „sehr aktiven, strebsamen und disziplinierten Menschen“ – eine Einstellung, die in Beeck gut ankommt.