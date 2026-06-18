Von der Grünwalder Straße nach Hallbergmoos: Martin Zentrich wechselt zum VfB

Neu in Hallbergmoos: Martin Zentrich – Foto: fupa

Martin Zentrich wechselt vom TSV 1860 II zum Landesligisten VfB Hallbergmoos. Der 20-Jährige hatte zuletzt lang wegen eines Syndesmosebandrisses gefehlt.

So chaotisch die Zustände beim TSV 1860 München auch sein mögen, auf die Jugendarbeit der Löwen ist noch immer Verlass. Aus der Talentschmiede an der Grünwalder Straße stammt Martin Zentrich, der im vergangenen Jahr zum Bayernliga-Meisterkader des TSV 1860 II gehörte. Er wechselte nach einem überzeugenden Probetraining diese Woche zum Landesligisten VfB Hallbergmoos.

Der 20 Jahre junge Zentrich hatte in der vergangenen Saison in der Bayernliga nur einen Einsatz, weil er viele Monate wegen eines Syndesmosebandrisses ausfiel. Das Comeback wurde dann durch eine andere Erkrankung gestoppt. Erst in den letzten Wochen der Saison war der Kicker, der in der Jugend bei Sparta Prag sowie dem TSV 1860 ausgebildet worden ist, wieder im Mannschaftstraining. In Hallbergmoos machte der zentrale Mittelfeldspieler die ersten Einheiten mit und begeisterte die Trainer. „Das ist ein sehr guter Junge“, sagt Sportlicher Leiter Anselm Küchle.

Damit sind nun die Kaderplanungen des Landesligisten abgeschlossen. Der VfB ist auf allen Positionen doppelt bis dreifach besetzt. Das Torwart-Trio komplettiert Elija Glauser, der aus der eigenen Jugend zum Kader der Ersten Mannschaft dazukommt. Ab jetzt würden die Hallbergmooser nur noch auf dem Transfermarkt aktiv werden, wenn sich ein absoluter Glücksfall anbietet.