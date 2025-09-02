„Von der ersten bis zur letzten Sekunde ein absolut verdienter Sieg"

Von Beginn an entwickelte sich ein intensives Duell, in dem Dinklage zwar mehr Ballbesitz hatte, im Spielaufbau aber zunächst zu ungenau agierte. So blieben klare Torchancen in der ersten halben Stunde Mangelware. Dann aber war es Fyn Hollmeyer (33.), der die Hausherren nach einer schönen Kombination in Führung brachte und für Jubel im weiten Rund sorgte. Mit dem knappen Vorsprung ging es in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel zeigte sich die Langemeyer-Elf deutlich verbessert: Dinklage gewann die Zweikämpfe, erhöhte das Tempo und kam so zu mehreren guten Chancen. Allerdings ließ der TV diese lange ungenutzt, wodurch Lohne immer wieder mit einzelnen Nadelstichen gefährlich blieb. Doch Schlussmann Jan Rohe war stets zur Stelle und bewahrte sein Team vor dem Ausgleich.

In der Schlussphase machte Joker Jason Bahns (88.) alles klar: Nach einem schnellen Angriff traf er zum 2:0-Endstand und sicherte seinem Team den umjubelten Derbysieg.

Trainer Tobias Langemeyer zeigte sich nach der Partie hochzufrieden:

„Von der ersten bis zur letzten Sekunde war es ein absolut verdienter Sieg. In der ersten Halbzeit waren wir im Aufbau noch ungenau, nach der Pause dann deutlich besser. Viele Chancen herausgespielt, leider auch einige liegen gelassen. Lohne hätte mit ein, zwei Nadelstichen zurückkommen können, aber wir hatten einen überragenden Rückhalt. Am Ende ein richtig geiles Gefühl – ein verdienter Derbysieg.“

Dinklage zog durch den dritten Saisonsieg an Lohne vorbei auf Rang fünf. Weiter geht es für den Derbysieger am morgigen Mittwoch im Pokal gegen den SV Bevern. Lohne II spielt am Freitag in der Liga bei Vorwärts Nordhorn.