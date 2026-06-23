Von der Elbe an die Donau: Vinko Šapina wird ein Schanzer

Verpflichtung aus der 2. Bundesliga: Der defensive Mittelfeldspieler Vinko Šapina kommt ablösefrei von Dynamo Dresden und schließt sich dem FC Ingolstadt 04 an. – Foto: FC Ingolstadt 04

Mit den Sachsen feierte der Defensivspieler im letztjährigen Sommer den Aufstieg in die 2. Bundesliga. Insgesamt blickt der 1,95 große Mittelfeldspieler neben 14 Partien im deutschen Fußball-Unterhaus auf 117 Einsätze in der 3. Liga zurück.

Rigo Hof, Koordinator Kaderplanung und Scouting: „Vinko Šapina war bei seinen bisherigen Vereinen in der 3. Liga stets eine entscheidende Säule auf dem Platz, aber auch abseits des Rasens. Durch die Zweikampfstärke gepaart mit seiner Robustheit sorgt er für defensive Stabilität und bringt neben der kämpferischen Komponente auch eine hohe Ballsicherheit und ein sehr gutes Spielverständnis mit. Daher sind wir umso glücklicher, dass sich Vinko für den FC Ingolstadt 04 entschieden hat und den gemeinsamen Weg mit uns gehen möchte.“

Šapina äußert sich wie folgt: „Ich habe mich ganz bewusst für den FC Ingolstadt 04 und die mir aufgezeigte Spielidee, von der ich sofort begeistert war, entschieden. Ich werde alles daransetzen, meinen Teil beizutragen, dass wir die uns gemeinsam gesteckten Ziele erreichen und als Mannschaft erfolgreich sind. Ich freue mich riesig, auf die erste Einheit mit meinen neuen Teamkollegen sowie den gesamten Klub mit seinem Umfeld in den nächsten Tagen und Wochen noch besser kennenzulernen.“