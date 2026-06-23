Von der Conference-League-Qualifikation in die Oberliga Süd

Beim albanischen Erstligisten FC Dinamo City unterschrieb Doci (r.) im Sommer 2024 einen Profivertrag. – Foto: FC Dinamo City

Es ist eine Nachricht, die man so beim VfB Germania Halberstadt wohl auch in Zukunft nur selten lesen wird: Der Oberligist verpflichtet einen Neuzugang aus der ersten Liga. Vom albanischen Erstligisten FC Dinamo City wechselt der gebürtige Halberstädter Adrian Doci zurück ins Friedensstadion. In der abgelaufenen Saison hat der 21-Jährige sogar in der Qualifikation zur UEFA Conference League gespielt.

"Mit Adrian gewinnen wir einen Spieler zurück, der den Verein kennt, sich mit der Region identifiziert und trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrungen auf hohem Niveau sammeln konnte", sagt Germania-Coach Manuel Rost über den Rückkehrer. Dieser hatte einst im Nachwuchs der Halberstädter gespielt, bevor sein Weg über den 1. FC Magdeburg zum VfL Wolfsburg in die Junioren-Bundesliga und UEFA Youth League führte. Zum Spielerprofil:

Seit Juli 2024 stand der Mittelfeldspieler bei Dinamo City in Tirana unter Vertrag. Mit dem Hauptstadt-Club aus Albanien zog Doci in seinem ersten Jahr in die Qualifikationsrunde um die Conference League ein. In dieser kam der Mittelfeldspieler in der vergangenen Saison zu Gast beim kroatischen Club HNK Hajduk Split vor mehr als 31.000 Zuschauern zum Einsatz. Außerdem gewann Dinamo City in diesem Jahr den albanischen Pokal und qualifizierte sich erneut für die Conference-League-Quali.

"Kreativität, Mut und Unberechenbarkeit" für die Halberstädter Offensive

Dann wird Doci aber nicht auflaufen. Der 21-jährige spielt künftig wieder in seiner Heimat. Dort verspricht man sich einiges vom Rückkehrer. "Für uns ist er ein Spielertyp, der Kreativität, Mut und Unberechenbarkeit in unser Offensivspieler bringt", erklärt Trainer Rost. "Adrian besitzt die Fähigkeit, Situationen zu erkennen, Lösungen unter Druck zu finden und Spiele mit einer einzelnen Aktion zu verändern."