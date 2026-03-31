Von der C-Klasse in die Bayernliga: Profiboxer wechselt zu Türkgücü München „Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg“ von Sarah Georgi · Heute, 17:11 Uhr · 0 Leser

Gegen den FC Ismaning wurde Osman Doman zur Halbzeit für seinen Teamkollegen Matija Radonjic eingewechselt. – Foto: Sven Leifer

Sieben Ligen auf einen Streich. Osman Doman wechselte im Winter von der letzten Liga in den gehobenen Amateurfußball zu Türkgücü München.

Bis zum Winter war er Top-Scorer in der C-Klasse. Osman Doman schoss für den SV Italia München III die Liga kurz und klein. Mit mehr als 20 Toren steht er auch weiterhin auf dem ersten Platz der Torschützenliste. Statt in der letzten Liga des oberbayerischen Amateurfußballs läuft er nun aber in der Bayernliga für Türkgücü München auf. Ganze sieben Ligen auf einmal. Selbst vor seiner Zeit beim SV Italia München hatte er im Herrenfußball nie höher als in der Kreisliga gespielt. Die dritte Mannschaft des SV Italia München wählte er bewusst: „Ich wollte mit meiner Familie und meinen Freunden spielen.“ „Coming-Home“ auf dem Vereinsgelände von Türkgücü München Denn eigentlich ist Osman Doman Profiboxer. Der Fußball war für ihn nicht mehr als ein bisschen zusätzliches Training. Durch seine vielen Tore ist der 25-Jährige, der als Kind mal im Nachwuchs der SpVgg Unterhaching kickte und dort beispielsweise mit Karim Adeyemi kickte, aber natürlich aufgefallen. Aus Türkgücü-Kreisen wurde er dann gefragt, ob er nicht Lust habe, mal mitzutrainieren. Erst lehnte er ab, ließ sich aber überreden. „Ich habe mir das Ganze angeschaut. Dann war ich überzeugt, dort oben mitzukicken“, sagte Doman im Gespräch mit Fussball Vorort/FuPa Oberbayern, der selbst über das Interesse von Türkgücü München überrascht war.

Beim SV Italia München gab es ein „Abschiedsspiel“ in der ersten Mannschaft, die natürlich schon länger um ihn gebuhlt hatte. Und als wäre der Wechsel nicht schon kurios genug, dass ein Fußballer auf einen Sprung sieben Ligen nach oben wechselt, war der Transfer zu Türkgücü München an die Heinrich-Wieland-Straße für ihn ein „Coming-Home“. Doman startete seine ersten Schritte im Fußball bei Gartenstadt Trudering auf ebendieser Anlage. Bei seiner Premiere im Türkgücü-Trikot gelang ihm im Testspiel gegen den FC Moosinning ein eigener Treffer. In der Bayernliga hat er bislang drei Einsätze zu verzeichnen, darunter einen Startelf-Einsatz gegen Sturm Hauzenberg. Osman Doman kämpft um die Deutsche Meisterschaft In den jüngsten Spielen kam der talentierte Fußballer, der seine Stärken beim Kopfball und in der Robustheit sieht, nicht zum Einsatz. „Er hat noch Adaptionsprobleme in der Ballgeschwindigkeit. Osman kommt aus einer ganz anderen Liga“, so der neue Sportliche Leiter Rainer Elfinger über den notwendigen Entwicklungsprozess. Lobend hebt er aber Domans Mentalität und seine Präsenz hervor.