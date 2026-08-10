Von der Bundesliga in die Verbandsliga: Neuer Coach zur neuen Saison Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall übernimmt Ex-Profi Tobias Weis zur neuen Saison als Cheftrainer. von red · Gestern, 22:00 Uhr · 0 Leser

– Foto: Joachim Koschler

Bei den Sportfreunden Schwäbisch Hall beginnt am Wochenende nicht nur eine neue Verbandsliga-Saison, sondern auch eine neue Ära an der Seitenlinie. Tobias Weis übernimmt den Cheftrainerposten. Der 41-Jährige bringt eine außergewöhnliche Vita mit: Weis absolvierte zahlreiche Spiele im deutschen Profifußball und machte zuletzt als Aufstiegstrainer der TSG Öhringen auf sich aufmerksam.

Von der Bundesliga an die Seitenlinie Als Spieler durchlief Weis den Nachwuchs des VfB Stuttgart und schaffte über die zweite Mannschaft den Sprung in den Profifußball. Seine erfolgreichste Zeit erlebte der Mittelfeldspieler bei der TSG Hoffenheim. In der Saison 2007/08 gelang der Aufstieg in die Bundesliga, anschließend gehörte Weis mehrere Jahre zum Kader der Kraichgauer. Weitere Stationen führten ihn zu Eintracht Frankfurt und zum VfL Bochum. Allein in der Bundesliga kam er für Hoffenheim und Frankfurt auf 99 Einsätze. Später spielte Weis unter anderem noch für den FSV 08 Bietigheim-Bissingen und den TSV Weilimdorf.

Landesliga-Aufstieg mit Öhringen Auch als Trainer hat sich Weis inzwischen einen Namen gemacht. In den vergangenen drei Jahren betreute er die TSG Öhringen und führte den Verein von der Bezirksliga in die Landesliga. Nun folgt mit Schwäbisch Hall der nächste Schritt in die Verbandsliga. Dabei bringt Weis gleich mehrere bekannte Gesichter aus Öhringen mit: Luca Provvido, Lorik Makolli und Philipp Schropp wechseln ebenfalls zu den Sportfreunden. Weitere Verstärkungen sind Marc Wagemann und Henry Hutzenlaub von der TSG Hofherrnweiler-Unterrombach, Leorant Marmullaku vom VfR Heilbronn sowie Alexander Aschauer vom 1. FC Normannia Gmünd.