Von der Bezirksliga will der TV Asberg nichts wissen

Der TV Asberg ist makellos in die Saison der Kreisliga A gestartet und führt die Tabelle nach fünf Spieltagen an. Trainer Michael Hoppe möchte dem jedoch noch nicht allzu viel Bedeutung geben und blockt Aufstiegsambitionen kategorisch ab. Die Nachhaltigkeit des Asberger Erfolgslaufs wird am heute Abend im Spitzenspiel gegen den SV Budberg II (Anstoß 20 Uhr) richtig auf die Probe gestellt.

„Platz eins ist eine schöne Momentaufnahme“, sagt Hoppe mit Blick auf die 15 Punkte aus fünf Spielen. Mit 25:4 steht zudem ein eindrucksvolles Torverhältnis zu Buche. „Wir haben bisher auch gegen Gegner gespielt, die sportlich oder personell in dem Moment angeschlagen waren“, relativiert Hoppe.

„In den Spielen der nächsten Wochen wird man etwas besser sehen, wo wir stehen“, meint er. Mit Ligaspielen gegen Budberg II und den SSV Lüttingen, beide Teil der Spitzengruppe, und dem Pokalmatch gegen Bezirksligist TuS Xanten stehen Aufgaben an, über die Hoppe sagt: „Wir haben ein richtig schweres Programm. Wenn wir danach weiter oben stehen, kann man festhalten, dass unser Ziel mit dem oberen Tabellendrittel realistisch ist.“

Mehr als das, konkret den Aufstieg in die Bezirksliga, habe er aber nicht im Visier: „Auf gar keinen Fall.“ Nicht von der Hand zu weisen ist aber, dass die Kaderzusammenstellung mit 14 Zugängen im Sommer fürs Erste gut gelungen ist. „Die neuen Spieler haben sich gut integriert“, freut sich Hoppe und sieht zwei Baustellen aus der vergangenen Saison als behoben: „Wir haben uns gezielt in der Defensive verstärkt und uns auch in der Breite besser aufgestellt.“

Mit nur zwei Ausfällen gegen Budberg

Die Kaderbreite ermöglicht dem Trainer derweil die Qual der Wahl und gelegentliche kleine Anpassungen. Allzu viele Ausfälle musste Hoppe bisher nicht verkraften. „Ich kann häufig mit derselben Truppe spielen. Und wenn wir minimal rotieren, fruchtet das bisher auch“, fasst er es zusammen. Auch am Freitagabend gegen Budberg II steht beinahe der komplette Kader zur Verfügung. Lediglich Michel Müller (beruflich verhindert) und Ogün Sengül (verletzt) werden fehlen.

Für alle anderen wartet eine echte Reifeprüfung gegen den SVB II, als einzige Mannschaft neben Asberg ebenfalls mit fünf Siegen aus fünf Spielen gestartet und bereits in der vergangenen Saison als Tabellendritter ganz oben dabei. „Auch wenn wir knapp Erster sind, sehe ich uns da nicht als Favorit“, findet TVA-Coach Hoppe und fügt an: „Wir spielen da gegen eine sehr starke Mannschaft. Die haben einen Plan und können auch richtig gut kicken.“

Weitere Spiele in der Kreisliga A: SV Menzelen - Viktoria Alpen (Fr., 20 Uhr), Rumelner TV - SV Schwafheim II (Sa., 15.30 Uhr), SpVgg Rheurdt-Schaephuysen - Büdericher SV, VfL Rheinhausen - SV Sonsbeck II, Concordia Rheinberg - FC Meerfeld, ESV Hohenbudberg - SV Millingen (alle So., 15 Uhr), FC Neukirchen-Vluyn II - GSV Moers II, SV Schwafheim - SSV Lüttingen (beide So., 15.30 Uhr).