Von der Bayern- in die Bezirksliga: TuS holt Talent Dirnaichner

Die TuS Pfarrkirchen will den Abstieg in die Kreisliga unbedingt verhindern und bessert deshalb ihren Kader gehörig auf. Nach Routinier Mirza Hasanovic haben sich die Kreisstädter die Dienste von Pascal Dirnaichner gesichert, der die vergangenen eineinhalb Jahre das Trikot des Bayernliga-Topteams SV Erlbach getragen. Der 22-jährige Offensivspieler konnte sich bei den Holzland-Kickern aber keinen Stammplatz erkämpfen, kam nur zu 19 Einsätzen und stand lediglich einmal in der Startelf der Lechner-Truppe. Vor seinem Wechsel zu den Oberbayern kickte der Angreifer für die TSG Postmünster, die er 2023 mit 22 Treffern in die Kreisklasse bombte und sich auch dort über 14 Torerfolge freuen durfte.

"Bereits seit seiner Zeit bei der TSG Postmünster stand Pascal bei den Verantwortlichen der TuS auf dem Schirm, da er dort wie auch später durch konstant starke Leistungen auf sich aufmerksam gemacht hat. Mit Pascal gewinnt die TuS einen talentierten Angreifer, der beim SV Erlbach bereits höherklassige Erfahrungen sammeln konnte und dort sein Fußballspiel auf die nächste Ebene heben konnte. Diese Erfahrungen und seine offensive Stärke sollen künftig dazu beitragen, dem Angriffsspiel der TuS noch mehr Durchschlagskraft zu verleihen", lässt der Verein in einer von Abteilungsleiter Josef Burmberger verschickten Pressemitteilung wissen.





Zur Winterpause leuchtet an der Rennbahn die Rote Laterne. Heudecker, Kirschenheuter und Kameraden konnten erst zwölf Punkte einspielen. Der Schuh drückte die Schützlinge von Markus Linhart und Robert Schildmann sowie hinten als auch vorne. Mit 57 Gegentoren weisen die Rottaler die mit Abstand schwächste Defensivreihe der West-Gruppe auf und stellen mit lediglich 20 Einschüssen den zweitharmlosesten Angriff. Um den Gang in die Kreisliga noch abwenden zu können, müssen sich die Rot-Weißen im Frühjahr in allen Bereichen gewaltig steigern.