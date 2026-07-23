Von der Anfield Road nach Hartberg

– Foto: TSV Egger Glas Hartberg

Pécsi war in der vergangenen Saison Stammtorhüter der U21-Mannschaft der „Reds“ und stand zudem fünfmal als Ersatztormann des Premier-League-Teams im Spieltagskader. Der 1,90 Meter große Schlussmann wurde in der renommierten Puskás Akademie ausgebildet, in Hainburg an der Donau geboren und feierte am 9. Juni 2026 sein Debüt für die ungarische A-Nationalmannschaft.

Ármin Pécsi: „Ich freue mich sehr, jetzt beim TSV Hartberg zu sein. Der Verein verfolgt einen klaren Weg, junge Spieler weiterzuentwickeln und gleichzeitig erfolgreich zu sein – genau das hat mich von Anfang an überzeugt. Ich habe das Vertrauen des Vereins schon in den ersten Gesprächen gespürt und bin jetzt froh, hier zu sein. Ich freue mich darauf, loszulegen, jeden Tag hart zu arbeiten und meinen Teil dazu beizutragen, dass wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen."

Cheftrainer und Technischer Direktor Markus Schopp zeigt sich sehr zufrieden: „Ich finde es großartig, dass uns auch in dieser Saison von einem der größten Klubs Europas eines der größten Torhütertalente anvertraut wird. Das spricht einfach für den TSV Hartberg, weil auf dieser Position in den vergangenen Jahren immer sehr gut gearbeitet wurde. Mit Ármin bekommen wir meinen Wunschtorhüter, der genau unserem Profil entspricht und gemeinsam mit Luka Maric in dieser Saison der richtige und passende Rückhalt sein wird.“