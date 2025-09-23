Von der A-Klasse in die Bayernliga – Geretsrieds Motor: „Habe immer gewusst, was ich kann“

Herr Puscher, nach fast auf den Tag genau vier Monaten Verletzungspause haben Sie endlich ihr Bayernliga-Debüt geben dürfen. Am Ende stand ein 2:1-Sieg, besser hätte das Comeback ja nicht laufen können?

Das stimmt, so stellt man sich das ja vor (lacht). Es war schön, wieder auf dem Platz zu stehen. Ich habe gemerkt, dass noch der Rhythmus gefehlt hat und die Automatismen. Aber ich denke, dass das in nächster Zeit schnell wieder kommen wird. Vielleicht auch mit ein paar Minuten in der Zweiten Mannschaft, dann geht das alles schon wieder in die richtige Richtung.

War es der Personalnot beim TuS geschuldet, dass Sie eigentlich früher als geplant wieder eingestiegen sind?

Ich denke schon, dass ich früher als geplant eingesetzt worden bin. Es ist ja bekannt, dass wir im Augenblick viele Verletzte haben. Grundsätzlich war schon der Plan, dass ich über die Zweite Mannschaft erst mal wieder Minuten sammle, um dann in der Bayernliga anzugreifen. Jetzt ist es anders gekommen, und das hat ja auch ganz gut geklappt (lacht).

Es hatte von außen betrachtet schon den Eindruck, dass mit Ihrer Einwechslung gleich wieder mehr Ordnung im Mittelfeld war …

Sowas ist immer schwierig zu sagen, wenn man selber auf dem Platz steht. Das nimmt man von außen besser wahr. Aber meine Art Fußball zu spielen, ist schon, mich immer reinzuhauen, in jeden Zweikampf zu gehen. Ich versuche, dem Team mit meiner aggressiven Spielweise weiterzuhelfen. Und mit Keita Kawai an meiner Seite hat das ganz gut funktioniert. Es hat ja nicht lange gedauert, bis wir dann das Führungstor geschossen haben. Und danach war sowieso der Plan, dass wir alles wegverteidigen.

Sie haben sich im zweiten Relegationsspiel verletzt. Was ist damals genau passiert?

Ja, das war im Rückspiel in Grünwald. Ich habe versucht, im Tackling einen Ball vom Gegner zu erobern, dabei bin ich unglücklich umgeknickt. Ich habe schnell gemerkt, dass ich raus muss. Ich habe mir dabei drei Außenbänder im Sprunggelenk angerissen, eine Kapselverletzung kam dazu und das Sprungbein war gebrochen.

Ihre sportliche Entwicklung ist ja Wahnsinn. Sie sind vor zwei Jahren mit ihrem alten Verein, der SG Baiernrain/Dietramszell, von der A-Klasse in die Kreisklasse aufgestiegen und dann zum TuS gegangen. Also in zwei Jahren sind Sie von der A-Klasse in die Bayernliga durchmarschiert. Wie geht das?

(lacht) Gute Frage. Ich habe eigentlich immer gewusst, was ich kann und was ich nicht kann. Als dann feststand, dass ich den Verein wechsele, habe ich erst mal ein Jahr in der TuS-Reserve in der Kreisliga gespielt. Und ich glaube, dass war der Schlüssel zum Erfolg, weil es eine gute Zwischenstation war. In dem Jahr habe ich aber auch immer wieder mal bei der Ersten mittrainiert und die ersten Minuten in der Landesliga gesammelt. So habe ich ganz gut reinfinden können.

Also sind Sie damals nicht zum TuS gekommen, um Stammspieler in der Zweiten zu werden, höre ich da raus …

Ja, mein Ziel war schon ganz klar, mich in der Ersten Mannschaft zu beweisen und im besten Fall Stammspieler zu sein. Dass es so schnell geklappt hat und dann noch mit dem Aufstieg in die Bayernliga – das hätte ich so nicht gedacht. Aber es ist umso schöner.

Jetzt haben Sie ihre ersten Minuten in der Bayernliga absolviert. War das ein Unterschied zur Landesliga im Vorjahr?

In diesem Spiel hat man den Unterschied nicht ganz so krass gemerkt. Aber wenn es gegen Schwergewichte geht wie 1860 München II, Kirchanschöring oder Landsberg – da werden wahrscheinlich 100 Prozent gar nicht langen, um eine Chance zu haben, mitzuspielen. Im Umschaltverhalten ist da nochmal ein enormer Unterschied zur Landesliga.

Wie war Ihr Eindruck als Zuschauer vom Niveau der Liga und von der Leistung Ihrer Mannschaft?

Da hat sich der Unterschied zwischen Landesliga und Bayernliga schon bemerkbar gemacht, gerade bei 1860 II. Das war ein ganz anderes Tempo. Aber im Großen und Ganzen finde ich, dass wir gut dagegengehalten haben und ganz gute Spiele gemacht haben…

… aber zuletzt auch vier Mal hintereinander verloren. Ist dieser 2:1-Sieg in Augsburg die Wende?

Das hoffe ich doch schwer (lacht). Es war auch jeden Fall ein extrem wichtiger Sieg. Und wie es ausschaut, kommen in den nächsten Wochen ein paar Spieler zurück – dann können wir schon einen Aufwärtstrend starten und unsere Punkte holen. Die Qualität ist im Kader auf jeden Fall vorhanden.

Was die Liga angeht, ist diese Saison ganz klar der Klassenerhalt das Ziel. Aber was sind Ihre persönlichen Ziele?

Über Ziele zu sprechen, ist immer ein bisschen schwierig. Natürlich wollen wir unter keinen Umständen absteigen. Mein Ziel ist es, fit zu bleiben, keine Verletzungen mehr zu haben und mich wieder in die Startelf zu spielen. Ich möchte wieder die Rolle spielen wie letzte Saison, das ist zu meinem persönlichen Anspruch geworden.