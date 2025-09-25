Von der A-Jugend zu den Herren: 18-Jähriger mischt die Landesliga auf

Jahrelang in der Bezirks-, jetzt in der Landesliga: der SV Aubing München hat alles richtig gemacht. Vor allem in Bezug aufs Scouting.

Auch hier findet sich der Liganeuling gut zurecht . Mit sieben Siegen nach zwölf Spieltagen kann sich das Team um Topstürmer Daniel Koch nicht beklagen. Trainer Patrick Ghigani bestätigt gegenüber Fussball Vorort/FuPa Oberbayern das starke Auftreten seiner Mannschaft: „Wir haben gezeigt, dass wir uns nicht verstecken wollen.“ Auch die Entwicklung von seinen jungen „Schützlingen“ läuft erfolgreich – vor allem ein Talent sticht dabei heraus.

Aubing – Der SV Aubing München ist vor allem in der Bezirksliga Oberbayern ein bekannter Name, mehr als zwei Jahrzehnte waren sie fester Bestandteil dieser Liga. Letzte Saison gelang dem SVA dann der entscheidende Schritt: der Aufstieg in die Landesliga.

Zwei Jahre lang spielte der 18-jährige Faris Hero in der U19 des FC Schwabing, wobei er vor allem mit seiner letzten Saison die Aufmerksamkeit auf sich zog: Nach 28 Spielen schoss er 34 Tore. Eine Bilanz, die für sich spricht. Einige Vereine zeigten Interesse an ihm, doch letztendlich entschied sich Hero zu einem alten Bekannten zurückzukehren. „Er war mein Spieler in der Fußballschule als er noch ein Kind war“, bestätigt Ghigani. „Die ersten Gespräche waren sehr erfolgreich.“

Uns war schnell klar, dass er mehr im Fußball packen kann.

Trainer Patrick Ghigani über Faris Hero

Der Trainer sieht in dem Jungen enormes Potenzial, aber ist sich seines jungen Alters bewusst: „Er ist ein sehr junger Kerl, der sehr viel richtig macht. Aber es braucht Zeit, sein volles Potenzial auszuschöpfen. Diese Möglichkeit bekommt er bei uns.“ Den großen Sprung vom Jugend- in den Herrenfußball hat der Stürmer bis dato erfolgreich gemeistert: In neun Spielen erzielte der 18-Jährige vier Tore und steuerte dazu einen Assist bei. Laut Ghigani habe er damit schon „seine Fußspuren in der Liga hinterlassen.“

Ghigani und sein Bruder Ennis, Co-Trainer der Mannschaft, bemerkten, dass er „vor allem körperlich“ für das Niveau im Herrenbereich geeignet ist. „Uns war schnell klar, dass er mehr im Fußball packen kann“, behauptet der 47-Jährige. „Seine Abläufe und die Statistik der letzten Saison“ beeindruckten das Trainergespann des SV Aubing. Aktuell sind sie „sehr zufrieden“ mit dem Youngster und möchten ihm den Freiraum geben, „sich zu entwickeln“.

FC Schwabing 56 verpasst die Gelegenheit

Beim FC Schwabing 56 spielte der Stürmer in der U19-Bezirksoberliga. Doch warum blieb er nicht bei seinem Verein? Die erste Mannschaft spielt immerhin schon seit zwei Spielzeiten in der Landesliga. „Schwabing war mit den Gesprächen noch nicht so weit. Deswegen war auch von seiner Seite die Bereitschaft da, als wir angefragt haben“, verrät Trainer Ghigani. Und so kam es zum Münchener Wechsel. Besonders brisant: Am 01.03.2026 begegnet Hero seinem Ex-Club im direkten Duell.