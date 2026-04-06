Von der A-Jugend in die 1.Mannschaft

Buddner ist im Umfeld der Spielgemeinschaft kein Unbekannter. Seit Sommer 2025 betreut er die A-Jugend-Spielgemeinschaft und hat sich nach Angaben des Vereins bereits früh in die Strukturen eingearbeitet. Nun folgt der nächste Schritt im Seniorenbereich: Bis zum Ende der laufenden Saison wird Buddner beide Aufgaben parallel ausüben, ehe er sich ab der kommenden Spielzeit ganz auf seine Rolle bei der ersten Mannschaft konzentriert.

Der neue Assistent selbst sieht gute Voraussetzungen für den Einstieg. Durch seine Vergangenheit als Spieler der SG und seine bisherige Tätigkeit im Jugendbereich sei ihm die Eingewöhnung leichtgefallen, ließ Buddner in der Vereinsmitteilung wissen. Zugleich bedankte er sich für das Vertrauen von Verein und sportlicher Leitung.