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Von der A-Jugend in die 1.Mannschaft
SG Brunslar/Wolfershausen holt Buddner als Co-Trainer an Bord
Die SG Brunslar/Wolfershausen hat ihr Trainerteam mit sofortiger Wirkung erweitert und Tino Buddner als neuen Co-Trainer der ersten Mannschaft vorgestellt. Der frühere Spieler des Vereins arbeitet damit künftig an der Seite von Chefcoach Alexander Gautsche.
Buddner ist im Umfeld der Spielgemeinschaft kein Unbekannter. Seit Sommer 2025 betreut er die A-Jugend-Spielgemeinschaft und hat sich nach Angaben des Vereins bereits früh in die Strukturen eingearbeitet. Nun folgt der nächste Schritt im Seniorenbereich: Bis zum Ende der laufenden Saison wird Buddner beide Aufgaben parallel ausüben, ehe er sich ab der kommenden Spielzeit ganz auf seine Rolle bei der ersten Mannschaft konzentriert.
Der neue Assistent selbst sieht gute Voraussetzungen für den Einstieg. Durch seine Vergangenheit als Spieler der SG und seine bisherige Tätigkeit im Jugendbereich sei ihm die Eingewöhnung leichtgefallen, ließ Buddner in der Vereinsmitteilung wissen. Zugleich bedankte er sich für das Vertrauen von Verein und sportlicher Leitung.
Auch SG-Sportchef Nico Röhn machte deutlich, dass die Besetzung intern als Wunschlösung betrachtet wird. Neben Buddners Fachwissen hob Röhn vor allem dessen Umgang mit jungen Spielern hervor. Genau diese Entwicklungsperspektive wolle der Verein in den kommenden Jahren weiter verfolgen.