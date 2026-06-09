Von der 3. Liga in die Regionalliga: Die Lage bei 1860 & Schweinfurt

Es war der Paukenschlag schlechthin vergangene Woche in Fußball-Bayern und weit darüber hinaus: Der TSV 1860 München muss in die Regionalliga zwangsabsteigen! Ist der Schock an der Grünwalder Straße schon verdaut? Zudem werfen wir einen Blick auf den Neuaufbau beim 1. FC Schweinfurt 05 nach dem sportlichen Abstieg aus der 3. Liga. Wie geht`s weiter bei den Schnüdeln?
TSV 1860 München
Nach dem schwarzen Mittwoch vergangene Woche und der Schockstarre ob des erneuten Sturzes in den Amateurfußball ist die Lage an der Grünwalder Straße weiter komplett undurchsichtig. Ungeachtet des weiter schwelenden Konflikts der beiden Gesellschafter, die sich munter den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben, stehen die Löwen auch sportlich vor einem Scherbenhaufen. Kein Trainer, keine Mannschaft - und in Kürze sollte eigentlich die Vorbereitung beginnen...
Der Saisonstart in der Regionalliga Bayern wird vom 23. bis 26. Juli erfolgen. Ein genauer Spielplan steht noch aus.
Ein Hoffnungsschimmer für die Fans: Von Florian Niederlechner (35) und Spielmacher Tunay Deniz (32) gibt es positive Signale, den Gang in die Regionalliga mitzugehen. Immerhin. Aber: Sicher ist in diesen Tagen nichts beim TSV 1860 München. Ob die Löwen ein Budget für eine Profimannschaft auf die Beine stellen können? Ungewiss. Hauptsponsor "Die Bayerische" hat hat nach dem Sturz in die vierte Liga den Rückzug erklärt.
1. FC Schweinfurt 05
Im Gegensatz zu den Löwen konnten sich die Schnüdel schon ab dem Winter darauf einstellen, wieder in der Regionalliga an den Start gehen zu müssen. Die 3. Liga war für die 05er unterm Strich eine Nummer zu groß. Der Abstieg markiert aber auch bei den Grün-Weißen eine Zäsur: Sponsor und Fußballchef Markus Wolf hat sich nach fast zwei Jahrzehnten im Verein zurückgezogen.
Nun werden wieder kleinere Brötchen gebacken rund ums Sachs-Stadion. Aber: Es soll weiterhin ambitionierter Regionalliga-Fußball angeboten werden in der Kugellagerstadt. Mit Jan Gernlein übernimmt ein neuer Cheftrainer das Kommando, der den Verein bestens kennt. Der 33-Jährige war bereits vor seiner Zeit beim FC Eintracht Bamberg als Co-Trainer bei den Schnüdeln aktiv. Das könnte passen!
Wichtiges Signal: Mit Kristian Böhnlein (36) und Michael "Mike" Dellinger (33) haben zwei Leit- und Identifikationsfiguren ihre Verträge verlängert. Um die beiden Routiniers herum soll eine neue Mannschaft aufgebaut werden. Auch Nils Piwernetz hält dem Klub die Treue. Mit Maximilian Stahl , Keeper Julian Brätz , Kevin Frisorger, Lukas Mrozek (alle vom TSV Aubstadt), Esad Mahmud Akgün (1. FC Nürnberg U19) und Schlussmann Jan Mottl (SpVgg Ansbach) konnten die Schweinfurter bereits sechs Neuzugänge präsentieren. Am kommenden Sonntag, den 14. Juni bittet Coach Jan Gernlein zum Vorbereitungsstart. Das erste Testspiel bestreitet der FC 05 dann am Mittwoch, den 24. Juni zuhause gegen den Nordost-Regionalligisten BSG Chemie Leipzig.