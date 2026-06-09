Von der 3. Liga in die Regionalliga: Die Lage bei 1860 & Schweinfurt Zwei Schwergewichte des bayerischen Fußballs müssen in der kommenden Saison in der 4. Liga ran von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:05 Uhr · 0 Leser

Soll bereit sein, mit den Löwen in die Regionalliga zu gehen: Florian Niederlechner. – Foto: Imago Images

Es war der Paukenschlag schlechthin vergangene Woche in Fußball-Bayern und weit darüber hinaus: Der TSV 1860 München muss in die Regionalliga zwangsabsteigen! Ist der Schock an der Grünwalder Straße schon verdaut? Zudem werfen wir einen Blick auf den Neuaufbau beim 1. FC Schweinfurt 05 nach dem sportlichen Abstieg aus der 3. Liga. Wie geht`s weiter bei den Schnüdeln?

TSV 1860 München

Nach dem schwarzen Mittwoch vergangene Woche und der Schockstarre ob des erneuten Sturzes in den Amateurfußball ist die Lage an der Grünwalder Straße weiter komplett undurchsichtig. Ungeachtet des weiter schwelenden Konflikts der beiden Gesellschafter, die sich munter den Schwarzen Peter gegenseitig zuschieben, stehen die Löwen auch sportlich vor einem Scherbenhaufen. Kein Trainer, keine Mannschaft - und in Kürze sollte eigentlich die Vorbereitung beginnen...

Der Saisonstart in der Regionalliga Bayern wird vom 23. bis 26. Juli erfolgen. Ein genauer Spielplan steht noch aus.



Ein Hoffnungsschimmer für die Fans: Von Florian Niederlechner (35) und Spielmacher Tunay Deniz (32) gibt es positive Signale, den Gang in die Regionalliga mitzugehen. Immerhin. Aber: Sicher ist in diesen Tagen nichts beim TSV 1860 München. Ob die Löwen ein Budget für eine Profimannschaft auf die Beine stellen können? Ungewiss. Hauptsponsor "Die Bayerische" hat hat nach dem Sturz in die vierte Liga den Rückzug erklärt.





Aktuell rühren Fans sowie die Vereinsvertreter des e.V. die Werbetrommel und versuchen Spendengelder einzutreiben, um eine vernünftige Basis für den Neustart in der Regionalliga zu haben. Sicher rührig von den unverwüstlichen Fans der "Blauen", die fleißig spenden, aber auch bezeichnend für den Zustand des Deutschen Meisters von 1966 im Sommer 2026.

Bleibt und soll auch nach dem Abstieg eine Führungsrolle in Schweinfurt einnehmen: Mike Dellinger. – Foto: Julien Christ/Scheuring