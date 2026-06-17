Von den Stuttgarter Kickers: Oberligist holt Regionalliga-Stürmer

Der TSV Essingen setzt in der Oberliga Baden-Württemberg ein Ausrufezeichen im Angriff. Mit David Braig kommt ein erfahrener Torjäger von den Stuttgarter Kickers. Der 34-Jährige bringt 347 Spiele, 131 Tore und 38 Vorlagen mit und soll dem Team von Trainer Simon Köpf sofort zusätzliche Qualität für die Offensive geben.
Braig ist eine Verpflichtung mit enormer Erfahrung und klarem Profil. Über viele Jahre prägte er den höherklassigen Amateurfußball in Baden-Württemberg, vor allem beim SSV Ulm 1846 und bei den Stuttgarter Kickers. Seine Zahlen zeigen, dass Essingen nicht nur Routine, sondern auch nachgewiesene Torgefahr bekommt.
Bei den Stuttgarter Kickers war Braig sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga Südwest aktiv. Besonders stark war seine Oberliga-Saison 2022/23 mit 20 Toren und acht Vorlagen in 25 Spielen. Auch in der Regionalliga blieb er ein verlässlicher Faktor: In der vergangenen Runde kam er auf 19 Einsätze, drei Tore und drei Assists.
Zuvor hatte Braig bereits beim SSV Ulm 1846 über viele Jahre seine Spuren hinterlassen. In der Oberliga-Saison 2015/16 erzielte er 26 Tore und bereitete fünf weitere Treffer vor. Insgesamt bringt er eine Laufbahn mit, die für Abschlussstärke, Robustheit und konstante Präsenz im Angriff steht.
Für den TSV Essingen ist der Transfer auch vor dem Hintergrund mehrerer Abgänge wichtig. Tom Österle wechselt zum TSV Crailsheim, Patrick Funk beendet seine Spielerkarriere, Leon Leuze geht zum FC Nöttingen. Alessandro Abruscia, Lirim Hoxha und Max Neunhoeffer sind vereinslos, Steffen Lang hat ein unbekanntes Ziel.
Neben Braig kamen bereits Simon Gruber vom TSV Nördlingen, Tarik Schwinger vom VfR Aalen und Tyler Spitzlberger vom FV Ravensburg. Damit erhält der Kader neue Impulse und viel Erfahrung.