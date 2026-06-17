Von den Stuttgarter Kickers: Oberligist holt Regionalliga-Stürmer

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Der TSV Essingen setzt in der Oberliga Baden-Württemberg ein Ausrufezeichen im Angriff. Mit David Braig kommt ein erfahrener Torjäger von den Stuttgarter Kickers. Der 34-Jährige bringt 347 Spiele, 131 Tore und 38 Vorlagen mit und soll dem Team von Trainer Simon Köpf sofort zusätzliche Qualität für die Offensive geben.

Braig ist eine Verpflichtung mit enormer Erfahrung und klarem Profil. Über viele Jahre prägte er den höherklassigen Amateurfußball in Baden-Württemberg, vor allem beim SSV Ulm 1846 und bei den Stuttgarter Kickers. Seine Zahlen zeigen, dass Essingen nicht nur Routine, sondern auch nachgewiesene Torgefahr bekommt.

Bei den Stuttgarter Kickers war Braig sowohl in der Oberliga als auch in der Regionalliga Südwest aktiv. Besonders stark war seine Oberliga-Saison 2022/23 mit 20 Toren und acht Vorlagen in 25 Spielen. Auch in der Regionalliga blieb er ein verlässlicher Faktor: In der vergangenen Runde kam er auf 19 Einsätze, drei Tore und drei Assists.