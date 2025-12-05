Von »den Stadtmeister ablösen« bis »geht nur um Spaß«

Gejagter ist der SV Fortuna. Die Truppe von Cheftrainer Arber Morina, selbst ein begnadeter Hallenfußballer, ist als Bayernligist der klassenhöchste Starter – und geht zugleich als Titelverteidiger ins Rennen. Den Favoritenstatus will Morina auch gar nicht beiseite wischen. „Wir sind der große Favorit und dieser Rolle wollen wir schlussendlich auch gerecht werden“, sagt Morina, der es als „große Ehre“ empfindet, als Stadtverein vertreten zu sein. „Daher werden wir die bestmögliche Truppe aufbieten und uns bestmöglich präsentieren.“ Eine gute Rolle traut der Bayernliga-Coach dem BSC und dem Sportclub zu. „Wir selbst wollen Spaß haben und einen schönen Fußball zeigen. Ich werde keine Spieler schonen.“ Bei Fortuna werden unter anderem die Edeltechniker Lukas Da Silva und Jason Sarajlic oder der aktuelle Kapitän Andrea Nocerino mitmischen. Nocerino führt das Team am Samstag als Spielertrainer aufs Feld. Generell freut sich Morina auf das Wiedersehen mit vielen bekannten Gesichtern: „Viele meiner Spieler sind mit vielen anderen Spielern befreundet, oder man kennt sich aus früheren Zeiten. Sich auf Spaßebene zu messen, wird ein schönes Erlebnis.“



Den Spaßfaktor in den Vordergrund stellt auch der FC Kosova. „An erster Stelle geht es uns um den Spaß am Hallenfußball. Natürlich möchte man aber so weit kommen, wie es geht“, erklärt Lum Gashi, sportlicher Leiter beim Tabellenletzten der Landesliga Mitte. Zunächst geht es um den Einzug ins Viertelfinale, Gashi erwartet kein Zuckerschlecken: „Mit Türk Genclik und dem VfR haben wir zwei meiner drei persönlichen Turnierfavoriten in der Gruppe.“ Schade findet es der Funktionär, dass unter anderem Rekordsieger SSV Jahn erneut nicht teilnimmt „und dass sich nicht mehr Teams angemeldet haben. Meiner Meinung nach kann jeder Verein sieben, acht Spieler stellen und das Turnier auch für die Zuschauer attraktiver machen.“



Letztlich haben sich 16 Vereine angemeldet. „Vor Corona“ waren es noch einige mehr, weshalb die Stadtmeisterschaft damals noch an zwei Tagen ausgetragen wurde. Neben den beiden Verbandsligisten sind mit dem FSV Prüfening und dem BSC Regensburg immerhin zwei Bezirksligisten am Start. Kampflustige Töne kommen von BSC-Coach Nizar Klica, der sich selbst auf dem Parkett zeigen wird: „Wenn man an so einem Turnier teilnimmt, ist das Ziel auch, den Stadtmeister abzulösen. Zum Zeitvertreib fahren wir nicht hin.“ An weiteren Hallenturnieren wird der BSC diesen Winter nicht teilnehmen: „Unsere vielen Studenten im Kader weilen in der Heimat.“ Die Prüfeninger kürten sich 2023 zum Stadtmeister. „Für uns steht der Spaß im Vordergrund. Trotzdem wollen wir nicht die Spannung vergessen, die wir brauchen, um uns in unserer Gruppe als klassenhöchster Verein entsprechend zu präsentieren“, so FSV-Trainer Christoph Bächer, der „ordentlichen Fußball mit und gegen den Ball“ sehen möchte.



Und dann wären da ja natürlich noch die zwölf Mannschaften aus dem Kreisbereich. Eine gute Rolle ist dem SC Regensburg, Titelanwärter in der Kreisliga 1, zuzutrauen. Bei den letzten zwei Auflagen schaffte es der Sportclub jeweils ins Endspiel, scheiterte aber dort. „Natürlich versuchen wir wieder, so weit wie möglich zu kommen“, meint Abteilungsleiter Ruprecht Herzog. Sein Klub zeichnet zum dritten Mal in Folge als Ausrichterverein verantwortlich. Gemeinsam mit Herzog kümmern sich rund 20 Leute vor Ort um die Organisation und Verpflegung. Nächstes Jahr wird die Ausrichtung dann neu ausgeschrieben.



Der SV Burgweinting ist in der Liga ein Titel-Konkurrent des SC. „Wir treten mit einer gemischten Truppe aus erster und zweiter Mannschaft an. In die K.O-Phase wollen wir es trotzdem zumindest mal schaffen und dann schauen, wofür es noch reicht“, erklärt Burgweintings Übungsleiter Andreas Pollakowski. Andere Vereine gehen ohne sportliche Erwartungen an die Sache heran. Dazu zählt der SV Sallern. Der A-Klassist nimmt sehr gern an Hallenturnieren teil. Spielertrainer Benjamin Veith sagt: „Wir haben eine supergute Gruppe erwischt. Bei uns geht es nur um den Spaß, am Abend haben wir Weihnachtsfeier. Es ist ein nettes Zusammenkommen für die Jungs. Mehr erwarten wir uns nicht.“ Einmal mehr trifft am Samstag also David auf Goliath. Aber, und das ist der Reiz am Hallenfußball: Überraschungen sind nie ausgeschlossen!





Die Gruppeneinteilung im Überblick



Gruppe A: FSV Prüfening (Bezirksliga), SV Burgweinting (Kreisliga), SG Walhalla (Kreisliga), ESV 1927 Regensburg (Kreisklasse);

Gruppe B: BSC Regensburg (Bezirksliga), SC Regensburg (Kreisliga), SG Schwabelweis/Nord (Kreisklasse), SV Sallern Regensburg (A-Klasse);

Gruppe C: FC Kosova Regensburg (Landesliga), VfR Regensburg (Kreisklasse), Serbischer Club-Donau (Kreisklasse), SV Türk Genclik Regensburg (Kreisklasse);

Gruppe D: SV Fortuna Regensburg (Bayernliga), SpVgg Ziegetsdorf (Kreisliga), Freier TuS Regensburg (Kreisliga), DJK SV Keilberg (A-Klasse).





Hier geht's zum ausführlichen Turnierplan...