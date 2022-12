Von den Löwen ins Illertal: FVI verpflichtet Marco Mannhardt Der FV Illertissen hat sich die Dienste des variabel einsetzbaren Junglöwen-Kapitän gesichert

Der FV Illertissen lässt nichts unversucht, die Problemstellen in seinem Kader zu beheben und sich aus seiner misslichen sportlichen Lage zu befreien. Der dreimalige DFB-Pokalteilnehmer kann kurz vor dem Jahreswechsel eine vielversprechende Neuverpflichtung bekanntgeben: Der aktuelle Tabellenfünfzehnte der Regionalliga Bayern hat Marco Mannhardt unter Vertrag genommen. Der Defensiv-Allrounder wechselt vom TSV 1860 München in den Landkreis Neu-Ulm.

Der Neu-Illertissener absolvierte in der laufenden Runde in der Bayernliga-Mannschaft der Löwen 19 Spiele, erzielte dabei sieben Tore und war außerdem Spielführer der Equipe von Ex-Profi Frank Schmöller. Mannhardt kann als zentraler Mittelfeldspieler, aber auch als Innen- oder Außenverteidiger eingesetzt werden. Der 20-Jährige kam bei den Sechzigern zudem schon auf drei Kurzeinsätze in der dritten Liga, ehe ihn eine Verletzung zurückwarf und er in den letzten Monaten keine Berücksichtigung mehr im Profi-Kader der Truppe von Chefanweiser Michael Köllner fand.