Von den Löwen an den Dallenberg: Muteba wechselt zu Würzburg

Der 22-jährige Linksaußen war in der Rückrunde der vergangenen Saison vom TSV 1860 München an den Regionalligisten FV Illertissen ausgeliehen. Für die Bachhaler-Mannen kam der dynamische Flügelspieler zwölfmal zum Einsatz und erzielte dabei einen Treffer. Auch beim 1:0-Coup im Bayerischen Totopokal-Finale gegen Drittliga-Absteiger SpVgg Unterhaching wurde der Würzburger Neuzugang in der Schlussphase eingewechselt. Nun schließt er sich fest den Kickers an und bringt trotz seines jungen Alters bereits wertvolle Erfahrung aus der Regionalliga mit.

Muteba wurde in der Jugend unter anderem beim TuS 1860 Pfarrkirchen, dem FC Ingolstadt 04 sowie beim 1. FC Nürnberg ausgebildet, bei dem er von 2018 bis 2022 aktiv war. Beim Club sammelte er auch seine erste Einsätze im Herrenbereich, bestritt 50 Viertliga-Partien, in denen ihm beachtliche 20 Scorer-Punkte (zwölf Tore, acht Vorlagen) glückten. In der Saison 2023/24 wechselte er zum TSV 1860 München. Bei den Löwen kam er auch zu zehn Einsätzen in der 3. Liga.