 2026-06-19T10:19:57.353Z

Allgemeines

Von den D- bis A-Junioren: Der große Finaltag des Nachwuchses

Junioren-Landespokal +++ Am Sonnabend werden die Titelträger in Thalheim gesucht - MZ und Volksstimme übertragen zwei Partien

von Kevin Gehring · Heute, 19:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Anne Weimer

Verlinkte Inhalte

Landespokal (A)
Landespokal (B)
Landespokal (C)
Landespokal (D)
Halberstadt

Vier Endspiele, zwei davon sogar im Livestream: Beim Finaltag der Junioren im Sportpark Thalheim vergibt der Fußballverband Sachsen-Anhalt (FSA) am Sonnabend seine letzten Nachwuchstitel der Saison 2025/26. Die Endspiele der B- und A-Junioren werden von der Volksstimme und der Mitteldeutschen Zeitung übertragen.

  • Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

D-Junioren-Landespokal

Morgen, 10:00 Uhr
Magdeburger SV Börde
Magdeburger SV BördeMSV Börde
VfL Halle 1896
VfL Halle 1896VfL Halle 96
10:00

Das erste Pokalfinale in Thalheim steigt am Sonnabend bereits um 10 Uhr. Dann spielen der MSV Börde und der VfL Halle 96 den neuen Pokalsieger der D-Junioren aus. Die Hallenser, die im Achtelfinale bereits den Titelverteidiger vom HFC eliminierten, setzten sich im Halbfinale knapp beim SV Arminia Magdeburg durch (2:1), der MSV Börde rang den VfB Sangerhausen in der Verlängerung mit 6:3 nieder.

C-Junioren-Landespokal

Morgen, 11:45 Uhr
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
11:45

Im Endspiel der C-Junioren kommt es um 11:45 Uhr zum ewigen rot-weißen/blau-weißen Nachwuchs-Duell: Der Hallesche FC trifft auf den 1. FC Magdeburg. In der Endabrechnung der Regionalliga Nordost lag der FCM zwar einige Plätze vorne, die beiden direkten Duelle gingen aber mit 5:2 und 2:1 an den HFC. Wer hat am Sonnabend die Nase vorne?

B-Junioren-Landespokal

Morgen, 13:45 Uhr
VfB Germania Halberstadt
VfB Germania HalberstadtHalberstadt
Hallescher FC
Hallescher FCHallescherFC
13:45

>> Das Landespokal-Finale der U17 im Volksstimme-Livestream: (hier klicken)

>> Das Landespokal-Finale der U17 im MZ-Livestream: (hier klicken)

Nach dem überraschenden 1:0-Erfolg im Halbfinale gegen den 1. FC Magdeburg spielen die B-Junioren des VfB Germania Halberstadt um den Titel. Im Finale von Thalheim treffen die Germanen um 13:45 Uhr auf den Halleschen FC, der das Stadtderby im Halbfinale beim VfL Halle 96 mit 2:0 gewonnen hat. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der B-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream.

A-Junioren-Landespokal

Morgen, 16:15 Uhr
SV Arminia 53 Magdeburg
SV Arminia 53 MagdeburgArminia MD
1. FC Magdeburg
1. FC MagdeburgMagdeburg
16:15

Zum Abschluss des Finaltages der Junioren sind die U19-Fußballer im Einsatz. Um 16:15 Uhr fordert der SV Arminia Magdeburg, der im Halbfinale sensationell im Elfmeterschießen gegen den Halleschen FC gewann, den 1. FC Magdeburg heraus. Dagegen zog der FCM mit einem 10:0-Erfolg ins Finale von Thalheim ein. Nicht nur deshalb und aufgrund des Ligenunterschieds sind die Blau-Weißen am Sonnabend klar favorisiert. Weil die Herren des SV Arminia am selben Tag noch um den Verbleib in der LOTTO-Landesliga Nord spielen, werden viele der besten Talente dort zum Einsatz kommen. Die Volksstimme und die Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Landespokal-Finale der A-Junioren exklusiv im automatisierten und unkommentierten Livestream