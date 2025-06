Von den Buhmännern zum Aushängeschild des Fußballkreises

Seit drei Jahren ist dies keinem Sinsheimer Fußballklub mehr gelungen. Die SG Kirchardt hat als Kreisliga-Aufsteiger den Klassenerhalt in der Landesliga gefeiert und damit mehr als nur einen Achtungserfolg für den im Gegensatz zu Heidelberg und Mannheim oft unterschätztem Sinsheimer Kreis gelandet. Wir werfen einen Blick zurück.

Die Feier dauerte lange, das haben sich die Kirchardter aber auch redlich verdient. "Ich bin unheimlich stolz auf die Entwicklung der Jungs", sagte SG-Trainer Denis Schwager und dachte im gleichen Atemzug an den SV Tiefenbach und den TSV Steinsfurt, die als Vizemeister der Kreisklasse A, beziehungsweise Kreisklasse B dank des Kirchardter Landesliga-Verbleibs aufsteigen durften: "Für diese Klubs freue ich mich."

In einer Reihe mit dem TSV Kürnbach

Mindestens genauso bemerkenswert: Nach drei Jahren hat mal wieder ein Sinsheimer Verein den Klassenerhalt geschafft. 2022 gelang dies zuletzt dem TSV Kürnbach, der sich damals über zwei Relegationsspiele rettete. Interessanterweise mit einem Halbfinalsieg gegen den damaligen Kreisliga-Vize SG Kirchardt.

Nun konnten Kapitän Dimitrios Babanatsas und Co. drei Teams aus Mannheim und Heidelberg hinter sich lassen. Immer wenn so etwas gelingt, ist es als Erfolg zu werten, schließlich ist es ein offenes Geheimnis, dass Klubs wie der VfL Neckarau oder der SV 98 Schwetzingen über weitaus höhere finanzielle Mittel als die im Vergleich dazu ländlichen Sinsheimer Vertreter verfügen.

Ein Vorteil war zudem die 15er Staffel. Um in der im August beginnenden neuen Runde wieder zur gewollten 16er Stärke zu gelangen, sind diese 2024/25 nur zwei Mannschaften direkt abgestiegen. 2025/26 wird es folglich ein Stückchen schwieriger den Klassenerhalt zu erringen, da man dafür ein Team mehr hinter sich lassen muss.

Dann ist der Sinsheimer Kreis wieder stärker vertreten. Türkspor Eppingen kommt als Kreisliga-Meister und zusätzlich mit großen Ambitionen.

Heimstärke vs. Auswärtsschwäche

"Sobald wir die Kreisgrenze hinter uns lassen, passiert irgendetwas mit uns", sagte der Spielausschussvorsitzende Thomas Hafner zur Mitte der Rückrunde und brachte die Auswärtsschwäche der Kirchardter somit auf den Punkt.

Der Klassenerhalt ist zweifellos der Heimstärke zu verdanken, 23 der 28 Zähler sammelten die SGler im heimischen Kettenwald ein. Dort gelangen mehr Siege (7) als Niederlagen (5). Andererseits hätte man ohne die fünf Auswärtspunkte absteigen müssen. Es war also nicht alles schlecht auf fremden Plätzen. der 1:0-Sieg bei der SG-SV Lobbach Anfang ist ein Meilenstein gewesen.

Unschlagbare Köpfel-Elf

So eine Saison sucht ihresgleichen. Die DJK/FC Ziegelhausen/Peterstal hat sich mit 23 Siegen und fünf Remis zum völlig verdienten Meister gekrönt. Die Elf von Spielertrainer Norbert Kirschner blieb über die komplette Runde ohne Niederlage und schoss außerdem die mit Abstand meisten Tore (106) und kassierte die wenigsten (22) aller Landesligisten. Mit Steffen Foshag stellte Ziegelhausen/Peterstal obendrein den besten Torjäger (24). Souveräner geht es nicht, die Köpfel-Elf darf sich kommende Saison zum zweiten Mal nach 2011/12 in der Verbandsliga beweisen.

Die "Fahrstuhlmannschaft" muss wieder runter

In Sachen Auf- und Abstiegen macht der SG Horrenberg nichts vor. Vergangenen Sommer durfte der Kreisliga-Vize trotz des verlorenen Relegations-Finals gegen den VfB Gartenstadt aufsteigen, weil zeitglich die SG Heidelberg-Kirchheim über die Relegation in die Verbandsliga aufgestiegen ist und so ein weiterer Landesliga-Startplatz freigeworden ist.

Aufstiegs-Trainer Mike Keitel, der zur neuen Runde den A-Ligisten TSV Ittlingen übernimmt, musste in Horrenberg wenige Spieltage vor Schluss gehen. Der von den Verantwortlichen erhoffte positive Impuls blieb aus, die SG verpasste durchaus mögliche Big Points und musste als Vorletzter absteigen. Die Truppe ist kommende Runde aber sicher nicht schlechter aufgestellt, deshalb würde es ganz und gar nicht überraschen, wenn die "Fahrstuhlmannschaft" im Sommer 2026 wieder ein Stockwerk nach oben fährt.