❗️ Von den Bambinis zu den Aktiven ❗️

Auf meine Jugendzeit kann ich größtenteils nur positiv zurückblicken. Da ich schon seit der Bambinizeit bei diesem Verein bin, habe ich mich in den darauffolgenden Jahren immer mehr mit dem Verein identifizieren können.

In den letzten drei Jahren konnte ich mit vielen Mitspielern und Trainern eine sehr gute Verbindung aufbauen, so konnten wir auch immer eine qualitativ starke Mannschaft bilden. Der Sprung in die erste Mannschaft war besser als ich gedacht hätte. Durch die vielen Verletzungen von unseren Spielern konnte ich meine Stärken schon früher und öfters beweisen als geplant.

Du warst als Kapitän der U19 in der Rückrunde schon ein fester Bestandteil der ersten Mannschaft. Zunächst ins kalte Wasser geworfen, warst du zum Schluss Stammspieler und konntest als Defensivspieler mit drei Assists glänzen. Wie waren für dich die letzten Wochen und welche Ziele hast du für die neue Saison?