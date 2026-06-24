Von Deisenhofen und Rödelmaier kommt Verstärkung für Bad Kissingen

Empfahl sich mit zwei starken Saisons in der Bezirksliga für die Bayernliga, und ist jetzt zurück in Bad Kissingen: Jan Krettek. – Foto: Karl-Heinz Hönl

Zwei Neue für die Landesliga Nordwest: Der 1. FC Bad Kissingen hat Jan Krettek und Johannes Meier geholt. Während Krettek zuletzt beim FC Deisenhofen auflief, wechselt Meier vom SV Rödelmaier zu den Nullsechsern.

Jan Krettek ist zurück in Bad Kissingen und hat sich an alter Wirkungsstätte gleich perfekt eingefügt: Beim Testspiel gegen den FC Fuchsstadt traf der 23-Jährige umgehend für seinen alten und neuen Klub. Krettek spielte bereits in der Jugend und im Herrenbereich für den aktuellen Landesligisten. Über den Würzburger FV landete der Offensivspieler 2024 beim FC Deisenhofen. In den letzten drei Saisons stand Krettek 90-Mal in der Bayernliga auf dem Platz.

„Jan ist für uns ein besonderer Transfer. Wir sind stolz, dass er sich wieder für den FC 06 entschieden hat und künftig für seine Heimatstadt aufläuft. Er kennt den Verein, er kennt das Umfeld und er weiß, was die Nullsechser ausmacht“, kommentiert Abteilungsleiter Jakob Fischer den Deal auf der Vereinshomepage .

Aus der Bayernliga in die Landesliga: Jan Krettek zurück in Bad Kissingen

Auch Cheftrainer Tim Herterich freut sich über die Rückkehr: „Jan hat bei uns schon in jungen Jahren gezeigt, welches Potenzial er hat. Seitdem hat er weitere Erfahrungen gesammelt und sich weiterentwickelt. Er bringt genau die Eigenschaften mit, die uns offensiv guttun: Geschwindigkeit, Abschlussstärke und den Mut, in entscheidende Räume zu gehen.“

Krettek selbst blickt voller Vorfreude auf seine Rückkehr: „Ich hatte beim FC 06 eine sehr gute Zeit und habe die Jungs immer verfolgt. Jetzt freue ich mich darauf, wieder für meine Heimatstadt aufzulaufen und mit der Mannschaft die Landesliga zu rocken.“

»Verein hat sich stark entwickelt«: Johannes Meier kommt nach Bad Kissingen:

Komplett neu in Bad Kissingen ist dagegen Johannes Meier. Der 29-Jährige wechselt vom Bezirksliga-Absteiger SV Rödelmaier zum FC 06 und soll den Unterfranken zusätzliche Optionen auf der linken Außenbahn geben.

„Linksfüßer sind rar gesät, dazu ist Johannes auf der Außenbahn offensiv wie defensiv flexibel einsetzbar. Mit seiner Lauffreude, Athletik und Dynamik ist er ein prädestinierter Schienenspieler, wenn wir mit Dreier- beziehungsweise Fünferkette spielen sollten“, so Cheftrainer Tim Herterich über den Neuzugang.

Meier passe perfekt in den Kader, erklärt Abteilungsleiter Jakob Fischer. „Wir haben uns bewusst nach einem Spieler umgesehen, der uns auf der Außenbahn mehr Flexibilität gibt. Johannes bringt genau dieses Profil mit. Er ist erfahren, laufstark und kann mehrere Rollen übernehmen."

Auch Meier selbst kommt in der Meldung zu Wort: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim FC 06. Die Gespräche mit dem Trainerteam waren von Anfang an sehr positiv. Der Verein hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt, und ich habe richtig Lust darauf, Teil dieser Mannschaft zu werden und meinen Beitrag zu leisten.“

Neben Krettek und Meier hat der FC 06 bereits zahlreiche Transfers eingetütet. So verstärken unter anderem Jonas Eschenbacher, Christian Herrlein, David Okyere, Deniz Kirchner und David Büchner den Landesligisten.