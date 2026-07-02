Von Daßwang bis Luhe-Wildenau: Interessante Turniere in der Oberpfalz

Kapitän Marco Fehr und Keeper Sebastian Peter kämpfen mit ihrem TSV Kareth-Lappersdorf um den Turniersieg beim Höhbauer-Cup in Oberwildenau. Im Finale wartet die DJK Vilzing. – Foto: Mario Wiedel

Turnier statt Testspiel heißt es am Wochenende des 3. bis 5. Juli für viele Oberpfälzer Herrenmannschaften. Es gehen zahlreiche Sommer-Turniere über die Bühne. Da wollen die Trainer natürlich auch den aktuellen Leistungsstand ihrer Mannschaft unter die Lupe nehmen. Zum Teil ist der Fußball mit Festlichkeiten vor Ort verbunden. Zudem suchen mehren Verwaltungsgemeinschaften ihre „Nummer eins“. Höherklassig geht es in Oberwildenau zu. Ein Überblick.

Vorwaldcup in Brennberg Dieses Turnier hat Tradition: Der SSV Brennberg lädt drei Nachbarvereine zum Vorwaldcup zu sich ins Waldstation ein. Neben dem heimischen Kreisklassisten sind Titelverteidiger FC Wald/Süssenbach, der TSV Falkenstein (beide Kreisklasse) und die DJK Altenthann (A-Klasse) am Start. Zum Turnierspielplan... Tangrintel-Cup in Eichlberg-Neukirchen Wer ist die heimliche Nummer eins am Tangrintel? Diese Frage wird diesmal an der Tiefenhüll beantwortet. Das Teilnehmerfeld ist altbewährt. Auf dem Papier haben die beiden Kreisligisten DJK Eichlberg/Neukirchen und SG Hohenschambach die Favoritenrolle inne. Aus der Kreisklasse sind Absteiger TV Hemau und der SV Aichkirchen dabei. Letztgenanntes Team triumphierte im Vorjahr. Freitagabend steigen die Halbfinals, am Sonntag die Platzierungsspiele. Zum Turnierspielplan...





Kreis Amberg/Weiden

Höhbauer-Cup in Luhe-Wildenau

Höherklassiger Flair weht durchs Michael-Höhbauer-Stadion zu Oberwildenau. Die Halbfinals sind bereits passé. Ausrichter und Landesligist SC Luhe-Wildenau hatte gegen den ranghöheren Regionalligisten DJK Vilzing keine Chance (1:7). Tags darauf feierte Landesliga-Rückkehrer TSV Kareth-Lappersdorf einen überraschenden 2:1-Erfolg gegen Bayernligist SpVgg Bayern Hof. Im Finale am Samstagabend kreuzen also Vilzing und Kareth die Klingen. Zuvor kämpfen Luhe-Wildenau und Hof um Platz drei. Zum Turnierspielplan...



Freundschaftsturnier in Kirchenthumbach

Drei Vereine aus der Umgebung hat der SC Kirchenthumbach zu sich eingeladen. Derby-Atmosphäre ist garantiert bei diesem Freitagabend-Turnier in „Dumba“. Die Halbfinals bestreiten der heimische Kreisklassist und der ASV Haidenaab, sowie der FC Vorbach und der SC Eschenbach. Die Mannschaften kennen sich bestens aus Duellen in der Kreisliga Nord. Zum Turnierspielplan...



Turnier der VG Weiherhammer in Weiherhammer

Drei Kreisklassisten und ein A-Klassist. So setzt sich das Turnier der Verwaltungsgemeinschaft Weiherhammer zusammen. Zur TSG gesellen sich der SV Kohlberg, die Zweite des SV Etzenricht und der FC Kaltenbrunn. Zum Turnierspielplan...



Turnier der VG Pressath in Dießfurt

Auch die Verwaltungsgemeinschaft Pressath sucht ihren Turniersieger. Auf dem Papier ist Kreisliga-Topteam SpVgg Trabitz der Gejagte. Ligakonkurrent und Gastgeber FC Dießfurt wartet im Semifinale. Außerdem mischen die klassentieferen TSV Pressath und SC Schwarzenbach mit. Zum Turnierspielplan...



Jubiläumsturnier des SV Floß

Der SV Floß feiert dieses Jahr sein 80-jähriges Bestehen. Das muss gefeiert werden! Und zwar unter anderem mit Fußballturnier. Dazu hat der A-Klassen-Verein, der mit dem TSV Püchersreuth in einer Spielgemeinschaft steckt, den TSV Flossenbürg, den FSV Waldthurn und die SG Bärnau/Thanhausen eingeladen. Zum Turnierspielplan...





Kreis Cham/Schwandorf

Quadrus-Cup in Schmidgaden

Wer wird Nachfolger des SV Kemnath a.B. beim Quadrus-Cup? Diese Frage wird am Samstag in Schmidgaden beantwortet. Das Teilnehmerfeld verspricht Spannung und enge Partien. Denn sämtliche vier Teams spielen in der neuen Saison in der Kreisliga West. Neben dem gastgebenden 1. FC Schmidgaden und dem Titelverteidiger sind der TSV Stulln und Aufsteiger SV Trisching am Start. Aus den Duellen mit der Ligakonkurrenz dürften alle Trainer wichtige Erkenntnisse sammeln können. Zum Turnierspielplan...



Jubiläumsturnier des SV Altendorf

Nicht nur der SV Floß, sondern auch der SV Altendorf wird heuer 80 Jahre alt. Fürs Jubiläumsturnier haben der SC Altfalter, der SV Erzhäuser-Windmais und die SG Stulln/Schwarzenfeld II ihr Kommen zugesagt. Kreisliga-Newcomer Erzhäuser ist der klassenhöchste Starter. Zum Turnierspielplan...



Sommerturnier der DJK Arrach

Nach mehreren Jahren Pause schickt die DJK Arrach seit der Vorsaison wieder eine eigenständige 1. Mannschaft in den Spielbetrieb. Es geht wieder aufwärts beim kleinen Dorfklub aus dem Falkensteiner Vorwald. Dieser richtet am Samstag ein Turnier aus. Zu Gast sind der TSV Falkenstein II sowie die niederbayerischen SV Wiesenfelden und SV Zinzenzell. Zum Turnierspielplan...