Von Daiki zu Daiki: St. Tönis findet neuen Goalgetter aus Mintard

Während die Oberliga Niederrhein in die entscheidende Phase einbiegt, laufen beim SC St. Tönis bereits die Planungen für die kommende Saison auf Hochtouren – der Kader steht in weiten Teilen bereits fest. Besonders im Fokus stand dabei die Nachfolge von Top-Stürmer Daiki Kamo. Sein Nachfolger? Namensvetter Daiki Hara, ebenfalls Japaner und seines Zeichens bester Torschütze der DJK BW Mintard.

Drittes Jahr, dritter Verein in Deutschland

Für den 21-jährigen Hara wird St. Tönis die dritte Station in Deutschland. Zunächst wechselte der 1,80 Meter große Mittelstürmer von der U18 des FC Tokio in die Oberliga zum SV Sonsbeck. Neues Umfeld, neue Liga – in seiner ersten Spielzeit kam Hara noch nicht vollends zum Zuge und suchte stattdessen eine Liga darunter bei BW Mintard sein Glück. Es folgte eine Leistungsexplosion: 19 Tore in 23 Spielen, die zwischenzeitlich winkende Torjägerkrone wird es wohl nicht mehr, dennoch bringt der Angreifer ein ordentliches Bewerbungsschreiben für seinen erneuten Anlauf in der Oberliga.