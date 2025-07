Oberligist TSG Backnang trifft in der ersten Runde des WFV-Pokals auf Verbandsliga-Aufsteiger FSV Waiblingen – ein Pflichtspiel mit Testspiel-Charakter und Derby-Flair.

Die Integration der neuen Spieler sei noch nicht abgeschlossen, räumt Marinic ein: „Das wird mit Sicherheit über die Vorbereitung hinaus noch Zeit brauchen. Aber Zeit haben wir natürlich wenig.“ Dennoch zeigte er sich mit den Trainingswochen insgesamt zufrieden. Besonders das Trainingslager in Bad Mergentheim habe Wirkung gezeigt: „Da konnten wir wirklich intensiv und punktuell auch arbeiten und hatten viele Teambuilding-Maßnahmen auf der Agenda, was natürlich für die Gemeinschaft unglaublich wichtig ist.“

Waiblingen kein Selbstläufer

Mit Blick auf das anstehende Pokalspiel zeigte sich Marinic wachsam: „Mit Sicherheit kein einfacher Gegner. Waiblingen ist verdient in die Verbandsliga aufgestiegen, uns erwartet ein schweres Spiel auf dem Kunstrasen.“ Dass der Rasen noch gesperrt sei, müsse man annehmen. Besonders die gezielte Verstärkung des Gegners bereite Respekt: „Sie haben sich mit Spielern aus höherklassigen Ligen verstärkt. Von daher wird es mit Sicherheit kein Selbstläufer.“

Pflichtspiel mit Derby-Charakter

Trotz des Wettbewerbsstatus betrachtet Marinic die Partie als wichtige Standortbestimmung: „Ich sehe das Spiel natürlich immer noch als Testspiel unter Wettkampfcharakter.“ Mit dem zusätzlichen Lokalduell wachse auch die Spannung: „Hinzu kommt noch gewissermaßen ein Derby. Von daher wissen alle gleich, dass es zur Sache gehen wird.“ Das Ziel sei dabei eindeutig: „Im Pokal möchten wir eine Runde weiterkommen. Das ist das Ziel. Und das auch mit einem guten Gefühl, nach den 90 Minuten vom Platz zu gehen.“

Kader in Bewegung

Personell steht der Mannschaft aktuell ein überschaubarer Kader zur Verfügung. „Wir haben noch einen dünnen Kader. Wir sind noch in Gesprächen mit ein, zwei Spielern, wo wir natürlich Positionen besetzen müssen und werden“, erklärte Marinic. Er hoffe, in Kürze Vollzug vermelden zu können: „Da sind wir auch in sehr gutem Austausch und hoffen, dass wir da jetzt auch auf der Zielgeraden sind und diese Woche vielleicht noch Vollzug melden können.“

Mit einem strukturierten Kader, solider Vorbereitung und realistischem Blick geht die TSG Backnang in das erste Pflichtspiel der neuen Saison – mit einem klaren Ziel: eine Runde weiter.